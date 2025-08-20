手作閱讀DIY！台西鄉立圖書館結合政風宣導雙軌併進

▲台西鄉立圖書館致力於推動多元閱讀與跨領域學習，期盼民眾能在書本中長出探索的翅膀。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

台西鄉立圖書館為推廣優良閱讀風氣並透過手作課程，讓民眾更加了解手工皂及擴香石的製作方式，在圖書館三樓舉辦手作閱讀DIY活動，參與民眾不僅專注於作品製作，同時現場還有台西公所政風室進行一系列廉政宣導，活動氣氛熱絡、現場充滿活力，參與民眾渡過一個既充實又有意義的下午時光。

台西鄉立圖書館致力於推動多元閱讀與跨領域學習，期盼民眾能在書本中長出探索的翅膀，在生活中學習關懷與創新，特別規劃本次手作閱讀DIY活動。透過專業老師的引領，參與活動的民眾從切皂基、熔皂基、滴色素及精油到最後將皂倒進模具裡，等待乾燥脫膜、包裝，另外擴香石設計，則是透過脫模與裝飾，打造專屬個人、獨一無二的擴香石，民眾平常在家少有機會體驗製作手工香皂、擴香石，大家都玩得不亦樂乎。

台西鄉公所政風室藉由活動，向參加活動的民眾進行「反賄選、反詐騙、廉政倫理規範、透明晶質獎與公益揭弊者保護法」五大重點宣導，政風室主任陳大中表示，這個週末即將迎來全國性公民投票，但大家很容易忽略違反公投法也是有可能構成刑事責任，舉凡賄選、妨害投票等都有刑責，大家千萬不要以身試法。

此外，近日已有部分詐騙手法利用全民普發現金一萬元訊息，試圖提供連結及網頁讓民眾填寫資料，詐取個資，請務必小心，另「公益揭弊者保護法」已於7月22日正式上路，不僅為未來打造透明政府再添一份利器，對吹哨者的保障也更加健全完善，讓人更有信心在面對弊端時安心舉報，共同打造一個乾淨透明的政府。

▲西鄉公所政風室藉由活動，向參加活動的民眾進行「反賄選、反詐騙、廉政倫理規範、透明晶質獎與公益揭弊者保護法」五大重點宣導。（圖／記者游瓊華翻攝）