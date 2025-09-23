成功嶺新兵打靶爆頭！法醫高大成斷言：99%是膛炸

記者游瓊華／台中報導

成功嶺靶場昨(22)日驚傳恐怖意外，隸屬十軍團234機步旅的一名18歲邵姓新兵，進行步槍實彈射擊時發生事故。據悉，邵男左臉頰嚴重碎裂，連「左眼球都碎裂」，緊急送往烏日林新醫院搶救。但這起事件究竟是新兵舉槍自戕？還是槍枝故障引發的膛炸意外？軍方23日下午3點將出面說明，但法醫高大成斷言：「輕生機率不高，有99%的機率是膛炸！」

▲成功嶺靶場傳出恐怖意外，一名新兵臉部嚴重炸傷，眼球也破裂，高大成研判，應該是清槍未完全發生膛炸。（圖／記者游瓊華翻攝）

院方今早說明，邵兵被送醫時，左眼球碎裂、1/3臉部消失、可見顱底，經急診室第一時間輸液、止血以及氣切，立即送進開刀房，過程中輸血80袋、2萬c.c.。

高大成指出，從媒體報導上來看，新兵的頭部沒有子彈射出口，研判輕生機率低；一般而言，尋短不會打眼睛，多半從嘴巴或心臟射入，且傷者拿的是步槍，槍枝長度也限制射擊太陽穴的可能性；此外，若自頭部射擊，或是被他人誤射，子彈會貫穿形成射出口，這與傷兵的傷勢集中在左臉的情況明顯不相符。

高大成認為，子彈造成的傷口包括近射、遠射以及接射，如果是槍枝緊接著皮膚開槍射擊的接射，會有火藥殘留以及燒灼痕跡。高大成研判，應該是清槍未完全發生膛炸，「瞄準時發生膛炸，傷到左眼，又因眼睛部分組織較軟，爆炸瞬間迫使眼球被擠出」，有99%機率是膛炸。

台中地檢署今日上午收到憲兵隊報請指揮後，派遣擁有軍職背景、曾服役3年半的軍法組檢察官柯學航入營追查。