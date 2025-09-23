打不倒的機器人！　宇樹G1學會「反重力」　壯漢襲擊照樣瞬間起身

記者陳冠宇／綜合報導

大陸人形機器人龍頭企業宇樹科技近日發布一段影片，宣布該公司研發的G1機器人學會了「反重力」模式，也就是說，在任意動作序列下，穩定性大大提升，哪怕摔倒了，也能快速起身。

快科技報導，根據影片展示，目前宇樹G1堪稱「人形不倒翁」，即便是人類壯漢輪番襲擊，也能保持穩定，被擊倒的瞬間就能完成起身。配合上此前就學會的「鯉魚打挺」，以及太極、格鬥掃腿等武術動作，直接化身桑搏武術大師。

▲宇樹G1機器人被擊倒後可迅速站起。（圖／翻攝微博）

據報導，宇樹G1人形機器人在去年5月發布，身高約127公分，體重約35公斤，擁有超越常人的靈活性，可以模擬人手實現對物體的精準操作。

G1採用低慣量高速內轉子永磁同步電機，支持23至43個自由度，其中單腿自由度6個、腿部自由度1至2個、單手臂自由度5個、單手自由度最多7個，最大關節扭矩120N·m，移動速度2m/s。

G1內置八核心高性能CPU處理器，深度相機+3D雷射雷達感知，9000mAh 13串鋰電池供電，續航時間約2小時。不過價格不菲，一台宇樹G1要價9.9萬元人民幣（約合新台幣42萬元）起。

▲▼宇樹G1還會格鬥與競技太極。（圖／翻攝微博）