人夫嫖妓猝死　賣淫女衰被索賠557萬

▲應召女子。示意圖非本文當事人。（示意圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

廣東省連州市近日審理一起因性交易引發的猝死案件。一名男子因突發猝死，其家屬向在場的賣淫女子提出巨額索賠，要求支付死亡賠償金等合計131萬元人民幣（約557萬新台幣），引發社會關注。

根據陸媒報導，謝姓男子今年1月透過微信結識羅姓女子，並在隨後數月內進行了多次金錢性交易。今年5月21日，謝男再次邀約羅女見面，準備發生性關係時他突然倒地，身體抽搐不止。羅女見狀，立刻到客廳撥打110報警，警察與醫護人員十分鐘內趕到現場，但謝男最終因搶救無效不幸身亡。

謝男的妻子與女兒事後將羅女告上法庭，指控她未能第一時間撥打急救電話，也未採取其他有效救助措施，導致錯失搶救良機，要求賠償死亡賠償金、喪葬費以及誤工費等共計131萬元人民幣。羅女則辯稱已在事發後立即報警，並強調謝男的猝死源於自身健康問題，與她無關，自己不應承擔任何賠償責任。

法院經審理後表示，根據醫學鑑定，謝男的死亡原因確屬猝死，且無證據顯示羅女存在延遲救治或惡意不作為的行為。法官認定原告的索賠要求缺乏法律和事實依據，判決駁回所有訴訟請求，並要求原告承擔案件受理費。此案的判決結果引起廣泛討論，也再次凸顯猝死事件背後的法律責任界定問題。