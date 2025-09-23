　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雙演習整備台灣　29頁安全指引「小橘書」曝光

政府推出新版全民防衛手冊，主色調取自防災背心的橘。（翻攝賴清德臉書）

▲政府推出新版全民防衛手冊，主色調取自防災背心的橘。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

9月國家防災月，也是總統府全社會防衛韌性委員會（後稱全韌委員會）成立1週年。本刊調查，全韌委員會未來1年的工作重點，將朝全面提升演練真實度，讓城鎮韌性演習與漢光演習適用相同情境想定更全面結合，政府也規劃普發最新版國防安全手冊，希望全國逾900萬家戶都能擁有1本全民安全指引的小橘書。全韌委員期待，社會溝通是演練成敗關鍵，「一旦給他們足夠資訊，自然會使民眾願意做好準備」。

韌性一詞最早在新冠疫情尾聲，前總統蔡英文於2022年國慶談話以「堅韌之島．韌性國家」為題，正式將韌性一詞帶進國家治理主軸。

政府積極推動建構社會韌性，民間團體如慈濟等的參與至為重要。（翻攝總統府flickr）

▲政府積極推動建構社會韌性，民間團體如慈濟等的參與至為重要。

本刊調查，小橘書的整備工作從今年2、3月開始進行，整體內容是將2023年版本去蕪存菁，從46頁簡化為29頁，文字內容刪減，並透過排版讓重點更凸顯。2023年版本有國軍與共軍的制服識別教學，但經相關單位實測，即便是公務員，也很難短時間內從圖片中立刻指認出2套軍綠色制服的差異，況且考量到危機發生時，會受距離、天候等因素影響更難辨識，因此決定參考以色列、烏克蘭作法，改教導大家「發現疑似軍隊活動，請儘速遠離」。

此外，小橘書也簡化了不同類型災害應變作為，例如2023年版本提到政府在全國建構63座環境輻射鑑測站等訊息，實屬非民眾在危機時需要知道的資訊，或有些資訊太專業、是給專家看的，因此新版內容也簡化字數，讓民眾直接明白「危機來臨當下我要做什麼」。小橘書編纂過程中，也舉辦類似焦點座談的會議，將民防團體、媽媽團體等不同受眾的意見納入。

2025年的漢光演習在台北捷運演練「物資轉用」科目。（軍聞社）

▲2025年的漢光演習在台北捷運演練「物資轉用」科目。

線上版全民防衛手冊已在國家防災日當天透過細胞簡訊「普發」給國人。（翻攝畫面）

▲線上版全民防衛手冊已在國家防災日當天透過細胞簡訊「普發」給國人。

總統府全韌委員會委員、黑熊民防教育協會理事長劉文表示，「社會韌性就是在遇到危機時，維持基本的社會運作。」危機可能是天災或地緣政治衝突，面臨危機時，仍要維持民眾食衣住行供應不虞匱乏、上班上課正常進行，但仍有很多民眾不很了解政府到底在準備什麼，亦不清楚當前社會遭遇到的威脅。他期待接下來一年的工作，能夠著重在社會溝通，好好告訴民眾什麼是韌性，「這不一定要進入意識形態的討論」。


09/22 全台詐欺最新數據

鏡週刊

