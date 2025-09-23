《吉米夜現場》重磅回歸！　評保守派網紅槍殺案停播6天

▲美國知名脫口秀主持人吉米金莫節目遭停播6天後，將恢復播出 。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

美國知名脫口秀節目《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live!）將於美東時間23日恢復播出，結束為期 6 天的停播。節目因主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）因在節目中評論Charlie Kirk之死引發爭議，遭美國廣播公司（ABC）無限期暫停播出；母公司迪士尼於22日正式宣布節目將恢復播出。

這起風波源自吉米金莫15日在節目中，針對右翼保守派對極右主義倡議者柯克（Charlie Kirk）遇刺事件發表諷刺性評論；他質疑部分人士「試圖將兇手描述成與自己立場一致的人」，暗指政治操作行徑。該段言論不僅激怒部分觀眾與政界人士，也引來聯邦通信委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）的公開批評。

爭議發酵後，ABC 迅速宣布節目「無限期停播」，引發言論自由遭壓抑的質疑。全美多個 ABC 地方電視台集團，包括Nexstar和Sinclair，也在同時停止轉播節目。儘管官方聲明稱停播為「審慎考量」的決定，避免加劇社會分裂，但此舉仍激起藝人與言論自由團體的不滿；美國公民自由聯盟（ACLU）更號召超過 400 位影視界人士連署聲援吉米金莫，呼籲恢復播出。

在持續受到輿論壓力與內部協商後，迪士尼與ABC於22日發布共同聲明，節目將於23日恢復播出。聲明指出，此為「深思熟慮之後的決定」，強調吉米金莫節目的價值以及在當前輿論環境中的意義。節目團隊亦表達會以更審慎態度面對未來內容安排。

儘管吉米金莫是否會針對此次爭議回應仍未可知，但此次事件也引發對言論自由邊界的關注。批評者認為，政府與媒體集團對言論的限制可能已對公民社會造成寒蟬效應，而支持者則強調，公共平台的發言需兼顧社會穩定與敏感議題的處理。