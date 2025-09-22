　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

樺加沙颱風將至外界關心屋頂修繕　災戶修繕逾9成、安置同步備妥

▲台南市府公佈災後屋損修繕進度，強調逾9成案件已完工，颱風期間以安全優先。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市府公佈災後屋損修繕進度，強調逾9成案件已完工，颱風期間以安全優先。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

樺加沙颱風暴風圈直撲南台灣，外界關心兩個月前丹娜絲颱風重創台南後的屋損修繕進度，台南市政府22日表示，修繕作業與防颱整備同步推進，颱風期間將依循「先安全、後復建；先止漏、後整修」原則因應，風雨過後立即持續復原工程。針對弱勢與急迫個案，社會局與公所也啟動急難救助與安置，務求在第一時間提供實際協助。

▲台南市府公佈災後屋損修繕進度，強調逾9成案件已完工，颱風期間以安全優先。（記者林東良翻攝，下同）

市府說明，共有3587戶登記申請政府媒合修繕，洽定351家廠商投入。經會勘後有989件提出修繕意願，其中976件完成簽約，目前已有719件完工，另有143件持續施工，完工比例逾九成。對於外界關注的屋頂部分，南市府指出，確實仍有少數住戶以帆布臨時覆蓋，主因多為自行找工班未能排定施工。市長黃偉哲已要求團隊全力協助，並完成避難收容處所及物資盤點，必要時將啟動預防性撤離與就近安置。

▲台南市府公佈災後屋損修繕進度，強調逾9成案件已完工，颱風期間以安全優先。（記者林東良翻攝，下同）

市府強調，少數有心人士僅以「屋頂未修」照片批評復原不力，甚至「看圖說故事」放大渲染，與事實並不相符。實際上，多數有修繕意願的住戶已完工，少部分延宕常涉及材料交期、結構安全評估、產權協調或住戶排程等問題。市府呼籲外界勿過度渲染，抹煞中央、地方政府與慈善團體、愛心企業在災後修繕上的共同努力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／重慶北路停車格驚見男屍！
快訊／台積電收最高1340元　台股大漲寫新紀錄
北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針
《戲說台灣》菜瓜布修煉成仙子！　「一看竟是Lulu」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大武分局協力工務段　解除部分預警性封閉道路

樺加沙強襲東富公路預警性封閉　泰源派出所協助交管

颱風夜關山警攔阻「假贈釣竿真詐騙」　保住民眾3萬5千元

南投家樂福品味南投專區即起開賣　消費滿千送茶博品牌館折價券

日月潭萬人泳渡親友團達5萬　南投縣府辦祭典儀式祈求圓滿順利

桃園義勇警察大隊績優人員表揚　肯定對穩定治安貢獻　

教師節連假　北區養護工程分局轄管省道疏運措施報你知

浪漫台三製茶技術研習　范捷穎、蘇芳騏母子檔榮獲特等

臺美關稅協議遲未定案　桃園持續強化產業競爭力

合歡山森林遊樂區「明暫停開放」　奧萬大、天池山莊正常開園

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

大武分局協力工務段　解除部分預警性封閉道路

樺加沙強襲東富公路預警性封閉　泰源派出所協助交管

颱風夜關山警攔阻「假贈釣竿真詐騙」　保住民眾3萬5千元

南投家樂福品味南投專區即起開賣　消費滿千送茶博品牌館折價券

日月潭萬人泳渡親友團達5萬　南投縣府辦祭典儀式祈求圓滿順利

桃園義勇警察大隊績優人員表揚　肯定對穩定治安貢獻　

教師節連假　北區養護工程分局轄管省道疏運措施報你知

浪漫台三製茶技術研習　范捷穎、蘇芳騏母子檔榮獲特等

臺美關稅協議遲未定案　桃園持續強化產業競爭力

合歡山森林遊樂區「明暫停開放」　奧萬大、天池山莊正常開園

陳耀訓蛋黃酥10/4前「門市供應少量現貨」　每日11:50發號碼牌　

「2025全球商機鏈結總動員」四連發　台美供應鏈合作再升級

快訊／北市重慶北路停車格！「1男陳屍座位」已屍僵　警調查身分中

台積電收最高1340元　台股漲366點至26247寫新紀錄

陸病患持刀闖醫院反鎖房門砍殺多刀　膝關節權威醫師送ICU搶救

大武分局協力工務段　解除部分預警性封閉道路

賽車轟鳴+萬聖派對！麗寶連假變身親子樂園兼車迷聖地

急著下機？　香港航空艙門被打開　70位乘客好慘

加薩街頭處決！3男被控「以色列線人」當眾槍殺　民眾高喊萬歲

PLG新軍洋基工程首名洋將來了！前T1冠軍中鋒庫薩斯加盟

【送信驚魂】郵差遭家犬咬斷指！警急搜撿送醫接回

地方熱門新聞

2025桃園萬聖城10/25-11/2　桃園藝文廣場登場

郵差遭惡犬「咬斷中指」　飼主神隱！獨留狗狗在收容所

合歡山森林遊樂區「明暫停開放」

樺加沙掀11級陣風　59貨輪滯留金門外海

台南西寧街民宅深夜火警一人不幸罹難檢警將解剖查明死因

樺加沙颱風將至外界關心屋頂修繕l災戶修繕逾9成、安置同步備妥

樺加沙逼近！黃偉哲下令分區聯防台南區公所全面進入防颱備戰

平均載客數不到1人　花蓮市區307線停駛

釋昭慧發起「普發1萬捐國家」　他反問：能拒絕信眾供養？

花蓮縣長徐榛蔚提前返台投入防颱

樺加沙侵襲屏東1700戶停電　台電出動142人搶修

樺加沙侵襲屏東　三地門鄉2地緊急撤村

日月潭萬人泳渡　南投縣政府辦祭典儀式祈求順利

陳亭妃協調農水署遷建廳舍納美術館擴張計畫打造雙贏

更多熱門

相關新聞

陸預報：樺加沙明登陸廣東沿海　強度將逐漸減弱

陸預報：樺加沙明登陸廣東沿海　強度將逐漸減弱

大陸中央氣象台預報指出，強颱「樺加沙」中心今（23）日早晨5點鐘位於廣東省陽江市東偏南方向約750公里的南海北部海面上，預計將以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，並於24日在廣東深圳到徐聞一帶沿海登陸，登陸後轉向偏西方向移動，強度逐漸減弱。

廣東民眾備戰「樺加沙」 貼玻璃移車...菜市場現搶購人潮

廣東民眾備戰「樺加沙」 貼玻璃移車...菜市場現搶購人潮

彰化「馬路熟客」5鵝寶再出巡 　人車讓出VIP通道

彰化「馬路熟客」5鵝寶再出巡 　人車讓出VIP通道

太空俯瞰照曝　「全球最強颱風」樺加沙重創菲

太空俯瞰照曝　「全球最強颱風」樺加沙重創菲

快訊／又有熱帶低壓生成！估24小時增強為「博羅依」颱風

快訊／又有熱帶低壓生成！估24小時增強為「博羅依」颱風

關鍵字：

樺加沙颱風屋頂修繕

讀者迴響

熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

台東明停班課！全台明日停班課一覽

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

更多

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面