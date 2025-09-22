樺加沙颱風將至外界關心屋頂修繕　災戶修繕逾9成、安置同步備妥

▲台南市府公佈災後屋損修繕進度，強調逾9成案件已完工，颱風期間以安全優先。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

樺加沙颱風暴風圈直撲南台灣，外界關心兩個月前丹娜絲颱風重創台南後的屋損修繕進度，台南市政府22日表示，修繕作業與防颱整備同步推進，颱風期間將依循「先安全、後復建；先止漏、後整修」原則因應，風雨過後立即持續復原工程。針對弱勢與急迫個案，社會局與公所也啟動急難救助與安置，務求在第一時間提供實際協助。

市府說明，共有3587戶登記申請政府媒合修繕，洽定351家廠商投入。經會勘後有989件提出修繕意願，其中976件完成簽約，目前已有719件完工，另有143件持續施工，完工比例逾九成。對於外界關注的屋頂部分，南市府指出，確實仍有少數住戶以帆布臨時覆蓋，主因多為自行找工班未能排定施工。市長黃偉哲已要求團隊全力協助，並完成避難收容處所及物資盤點，必要時將啟動預防性撤離與就近安置。

市府強調，少數有心人士僅以「屋頂未修」照片批評復原不力，甚至「看圖說故事」放大渲染，與事實並不相符。實際上，多數有修繕意願的住戶已完工，少部分延宕常涉及材料交期、結構安全評估、產權協調或住戶排程等問題。市府呼籲外界勿過度渲染，抹煞中央、地方政府與慈善團體、愛心企業在災後修繕上的共同努力。