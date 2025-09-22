　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

隔年6訪華！董軍今會見美眾議員代表團　籲美務實改善兩軍關係

▲▼ 第十一屆香山論壇、陸防長董軍、陸國防部發言人吳謙、陸解放軍學者孟祥青。 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國防部長董軍今在京會見美國會眾議院軍事委員會首席成員史密斯率領代表團一行。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸官媒《新華社》今（22日）晚間釋出最新消息，大陸國防部長董軍於今天在京會見由美國國會眾議院軍事委員會首席成員史密斯率領的眾議員代表團一行，這也是六年多來，美國跨黨派議員代表團直訪大陸。報導稱，董軍強調，希望各位議員排除干擾制約因素，務實改善兩軍關係，促進中美相向而行，中方同時將堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。美國近期積極與中方密集接觸，預料此次美國會代表團訪華也為中美元首會見有探路和鋪墊的作用。

根據《新華社》今晚間報導稱，董軍指出，習近平主席近日同川普總統通話強調，中美完全可以相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。希望各位議員排除干擾制約因素，採取建設性務實舉措，為改善兩軍關係、促進中美相向而行貢獻積極力量。

董軍強調，「希望各位議員排除干擾制約因素，採取建設性務實舉措，為改善兩軍關係、促進中美相向而行貢獻積極力量。」

他進一步說，「中國軍隊願與美軍構建平等尊重、和平共處、穩定正向的兩軍關係，同時將堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。」雙方應暢通軍事溝通交流渠道，以實際行動推動兩國兩軍關係穩定、健康、可持續發展。

時隔六年，美國眾議院兩黨議員官方代表小組訪華，這也是自2019年以來首次來華訪問。據了解，代表團由眾議院軍事委員會的民主黨領袖史密斯領隊，包含民主黨和共和黨議員。此行訪問的經費由美國聯邦政府提供，與2019年由民間機構贊助不同，顯示華盛頓對此次交流的重視程度。

這次美方代表團成員主要來自眾議院軍事委員會，其中包括具有軍旅背景的議員。選擇由軍事委員會成員主導此次訪問，反映出美方最關切的議題之一是兩軍溝通和減少誤判風險。

▲▼ 董軍、美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth） 。（圖／路透社）

▲ 董軍九月初與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）視訊通話。（圖／路透社）

回顧大陸舉行「九三大閱兵」之後，大陸國防部長董軍與美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）9月9日進行視訊交談，這是美國總統川普第二任期以來中美兩軍的首次高層直接溝通。 緊接著在9月10日，大陸外交部長王毅又同美國國務卿魯比奧通了電話。

這種密集高層互動在中美近年關係中並不常見，兩場通話都釋出核心訊號，存在分歧，雙方都有決心通過對話保持關係穩定，中方也多次向美方重申不要干涉「台海問題」。

在防長通話中，董軍明確闡述了中方的立場。 他強調要構建平等尊重、和平共處、穩定正向的兩軍關係，並指出尊重彼此核心利益至關重要。 董軍表示中國始終專注發展自己，同時堅定捍衛自身正當權益，任何遏制、威懾或干涉中國的企圖都是絕對行不通的。 他特別指出「台灣問題」是中國的核心利益，任何「以武助獨」和「以台制華」的行為都將被挫敗。緊隨其後的外長通話同樣引人關注。

王毅和盧比歐通話，除了明確指出，中美存在複雜的競爭關係，兩國元首之間的戰略引領作用至關重要。他提醒美方「務必謹言慎行」，劍指美方尤其特別在「台灣問題」上面。

如今，中美關稅「休戰期」延長至11月初，但核心矛盾依舊存在，美方一方面想制壓中方，一方面面臨通脹、大豆等產品滯銷等壓力。美方「極限施壓」終究得與中方對話，先摸清楚底牌，確認好「風險護欄」。

因此，外界也分析美方這次積極態度，首先解決外交、軍事對話暢通，同時也為兩國元首11月新一輪互動做準備，包括川普後續訪華的一些細節，此次國會代表團訪華有探路和鋪墊的作用。

另外，大陸外交部發言人郭嘉昆今天22日於例行記者會表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美兩國元首保持著密切中美兩國元首保持著密切的溝通和交往。他說，「中美雙方正在溝通之中，我目前沒有可以提供的信息。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／重慶北路停車格驚見男屍！
快訊／台積電收最高1340元　台股大漲寫新紀錄
北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針
《戲說台灣》菜瓜布修煉成仙子！　「一看竟是Lulu」
「檢連30問」都拒答！　李文娟泣訴：檢調問案很兇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸病患持刀闖醫院反鎖房門砍殺多刀　膝關節權威醫師送ICU搶救

急著下機？　香港航空艙門被打開　70位乘客好慘

感謝支持在這裡大鬧天宮！　蔡國強煙火秀致詞感言曝光再惹議

打不倒的機器人！　宇樹G1學會「反重力」　壯漢襲擊照樣瞬間起身

應酬遭老闆性侵！陸首認定「性侵工傷」　女子穿同件衣服出庭捍衛尊嚴

福建艦完成三機型起降訓練　陸專家：打擊範圍覆蓋第二島鏈

陸預報：樺加沙明登陸廣東沿海　強度將逐漸減弱

廣東民眾備戰「樺加沙」　貼玻璃移車...菜市場現搶購人潮

人夫嫖妓猝死　賣淫女衰被索賠557萬

推動經貿穩定發展　何立峰晤美國會代表團：中美元首通話共識為指引

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

陸病患持刀闖醫院反鎖房門砍殺多刀　膝關節權威醫師送ICU搶救

急著下機？　香港航空艙門被打開　70位乘客好慘

感謝支持在這裡大鬧天宮！　蔡國強煙火秀致詞感言曝光再惹議

打不倒的機器人！　宇樹G1學會「反重力」　壯漢襲擊照樣瞬間起身

應酬遭老闆性侵！陸首認定「性侵工傷」　女子穿同件衣服出庭捍衛尊嚴

福建艦完成三機型起降訓練　陸專家：打擊範圍覆蓋第二島鏈

陸預報：樺加沙明登陸廣東沿海　強度將逐漸減弱

廣東民眾備戰「樺加沙」　貼玻璃移車...菜市場現搶購人潮

人夫嫖妓猝死　賣淫女衰被索賠557萬

推動經貿穩定發展　何立峰晤美國會代表團：中美元首通話共識為指引

快訊／北市重慶北路停車格！「1男陳屍座位」已屍僵　警調查身分中

台積電收最高1340元　台股漲366點至26247寫新紀錄

陸病患持刀闖醫院反鎖房門砍殺多刀　膝關節權威醫師送ICU搶救

大武分局協力工務段　解除部分預警性封閉道路

賽車轟鳴+萬聖派對！麗寶連假變身親子樂園兼車迷聖地

急著下機？　香港航空艙門被打開　70位乘客好慘

加薩街頭處決！3男被控「以色列線人」當眾槍殺　民眾高喊萬歲

PLG新軍洋基工程首名洋將來了！前T1冠軍中鋒庫薩斯加盟

縣市長財產申報　徐榛蔚夫婦背債4479萬、林姿妙無資產卻背千萬債務

高雄大樹光電板吃掉山林！濫墾2.5萬平方米　7黑心業者遭起訴

【染紅天際】樺加沙颱風來襲！台中出現絕美「火燒雲」

大陸熱門新聞

人夫嫖妓猝死　賣淫女衰被索賠557萬

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

拒認台灣護照！春秋航空：堅持一中原則

iPhone相機島+螢幕=小米17系列？　陸網諷：抄作業很在行

他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」！身份曝網跪了

陸網又破防！潤娥《暴君的廚師》陷辱華

蔡國強煙火炸喜馬拉雅山　專家籲嚴懲

金價屢創新高　江蘇「發現金礦逾5噸」引關注

新疆阿克蘇大壩80層樓高超越三峽 蓄水量可填滿6座天山天池

上海將建雷射核融合發電站　2045年營運「電價只有美國一半」

何立峰晤美國會代表團：以中美元首通話共識為指引

喜馬拉雅山「放煙火」引眾怒！始祖鳥道歉聲明再炎上

陸整治網路言論　點名「努力無用論」

陸預報：樺加沙明登陸廣東沿海　強度將逐漸減弱

更多熱門

相關新聞

何立峰晤美國會代表團：以中美元首通話共識為指引

何立峰晤美國會代表團：以中美元首通話共識為指引

大陸官媒《新華社》今（22日）晚間釋出最新消息，大陸國防部董軍、中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰分別會見美國國會眾議員代表團史密斯一行。其中，何立峰表示，要以中美元首通話共識，作為中美關係下一階段穩定發展戰略指引，並且希望美方坦誠溝通、增信釋疑的推動中美經貿穩定發展，為兩國共同發展發揮積極作用。

中防長董軍指台灣屬於中國不容置疑　外交部：謬論惡意曲解歷史

中防長董軍指台灣屬於中國不容置疑　外交部：謬論惡意曲解歷史

陸不甩美拋出「台灣地位未定論」

陸不甩美拋出「台灣地位未定論」

「台灣戰後已回歸中國」　董軍：歷史和法理事實不容置疑

「台灣戰後已回歸中國」　董軍：歷史和法理事實不容置疑

王毅與盧比歐通話又談「台灣問題」　

王毅與盧比歐通話又談「台灣問題」　

關鍵字：

中美關係董軍美國國會兩軍關係外交关系

讀者迴響

熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

台東明停班課！全台明日停班課一覽

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

更多

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面