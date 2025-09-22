隔年6訪華！董軍今會見美眾議員代表團　籲美務實改善兩軍關係

▲大陸國防部長董軍今在京會見美國會眾議院軍事委員會首席成員史密斯率領代表團一行。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸官媒《新華社》今（22日）晚間釋出最新消息，大陸國防部長董軍於今天在京會見由美國國會眾議院軍事委員會首席成員史密斯率領的眾議員代表團一行，這也是六年多來，美國跨黨派議員代表團直訪大陸。報導稱，董軍強調，希望各位議員排除干擾制約因素，務實改善兩軍關係，促進中美相向而行，中方同時將堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。美國近期積極與中方密集接觸，預料此次美國會代表團訪華也為中美元首會見有探路和鋪墊的作用。

根據《新華社》今晚間報導稱，董軍指出，習近平主席近日同川普總統通話強調，中美完全可以相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。希望各位議員排除干擾制約因素，採取建設性務實舉措，為改善兩軍關係、促進中美相向而行貢獻積極力量。

他進一步說，「中國軍隊願與美軍構建平等尊重、和平共處、穩定正向的兩軍關係，同時將堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。」雙方應暢通軍事溝通交流渠道，以實際行動推動兩國兩軍關係穩定、健康、可持續發展。

時隔六年，美國眾議院兩黨議員官方代表小組訪華，這也是自2019年以來首次來華訪問。據了解，代表團由眾議院軍事委員會的民主黨領袖史密斯領隊，包含民主黨和共和黨議員。此行訪問的經費由美國聯邦政府提供，與2019年由民間機構贊助不同，顯示華盛頓對此次交流的重視程度。

這次美方代表團成員主要來自眾議院軍事委員會，其中包括具有軍旅背景的議員。選擇由軍事委員會成員主導此次訪問，反映出美方最關切的議題之一是兩軍溝通和減少誤判風險。

▲ 董軍九月初與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）視訊通話。（圖／路透社）

回顧大陸舉行「九三大閱兵」之後，大陸國防部長董軍與美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）9月9日進行視訊交談，這是美國總統川普第二任期以來中美兩軍的首次高層直接溝通。 緊接著在9月10日，大陸外交部長王毅又同美國國務卿魯比奧通了電話。

這種密集高層互動在中美近年關係中並不常見，兩場通話都釋出核心訊號，存在分歧，雙方都有決心通過對話保持關係穩定，中方也多次向美方重申不要干涉「台海問題」。

在防長通話中，董軍明確闡述了中方的立場。 他強調要構建平等尊重、和平共處、穩定正向的兩軍關係，並指出尊重彼此核心利益至關重要。 董軍表示中國始終專注發展自己，同時堅定捍衛自身正當權益，任何遏制、威懾或干涉中國的企圖都是絕對行不通的。 他特別指出「台灣問題」是中國的核心利益，任何「以武助獨」和「以台制華」的行為都將被挫敗。緊隨其後的外長通話同樣引人關注。

王毅和盧比歐通話，除了明確指出，中美存在複雜的競爭關係，兩國元首之間的戰略引領作用至關重要。他提醒美方「務必謹言慎行」，劍指美方尤其特別在「台灣問題」上面。

如今，中美關稅「休戰期」延長至11月初，但核心矛盾依舊存在，美方一方面想制壓中方，一方面面臨通脹、大豆等產品滯銷等壓力。美方「極限施壓」終究得與中方對話，先摸清楚底牌，確認好「風險護欄」。

因此，外界也分析美方這次積極態度，首先解決外交、軍事對話暢通，同時也為兩國元首11月新一輪互動做準備，包括川普後續訪華的一些細節，此次國會代表團訪華有探路和鋪墊的作用。

另外，大陸外交部發言人郭嘉昆今天22日於例行記者會表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美兩國元首保持著密切中美兩國元首保持著密切的溝通和交往。他說，「中美雙方正在溝通之中，我目前沒有可以提供的信息。」