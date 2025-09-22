推動經貿穩定發展　何立峰晤美國會代表團：中美元首通話共識為指引

▲中美談判，中方代表為國務院副總理何立峰。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

大陸官媒《新華社》今（22日）晚間釋出最新消息，大陸國防部董軍、中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰分別會見美國國會眾議員代表團史密斯一行。其中，何立峰表示，要以中美元首通話共識，作為中美關係下一階段穩定發展戰略指引，並且希望美方坦誠溝通、增信釋疑的推動中美經貿穩定發展，為兩國共同發展發揮積極作用。

根據《新華社》報導，何立峰今下午人民大會會見美國國會眾議員代表團史密斯一行，首先指出習近平主席與川普總統9月19日通話，達成重要共識，為下階段中美關係穩定發展作出戰略指引。

何立峰稱，中美雙方擁有廣闊的合作空間和廣泛的共同利益，希望美方同中方按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則坦誠溝通、增信釋疑，推動中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。

他也強調，「希望美國國會議員積極搭建溝通渠道，加強對話交流，為兩國共同發展發揮積極作用。」

另外，《新華社》稍早報導，大陸國防部長董軍今天在京會見由美國國會眾議院軍事委員會首席成員史密斯率領的眾議員代表團一行。習近平主席近日同川普總統通話強調，中美完全可以相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。「希望各位議員排除干擾制約因素，採取建設性務實舉措，為改善兩軍關係、促進中美相向而行貢獻積極力量。」

他進一步說，「中國軍隊願與美軍構建平等尊重、和平共處、穩定正向的兩軍關係，同時將堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。」雙方應暢通軍事溝通交流渠道，以實際行動推動兩國兩軍關係穩定、健康、可持續發展。

時隔六年多，美國眾議院兩黨議員派官方代表小組訪華，代表團由眾議院軍事委員會的民主黨領袖史密斯領隊，包含民主黨和共和黨議員。此行訪問的經費由美國聯邦政府提供，與2019年由民間機構贊助不同，顯示華盛頓對此次交流的重視程度。

這次美方代表團成員主要來自眾議院軍事委員會，其中包括具有軍旅背景的議員。選擇由軍事委員會成員主導此次訪問，反映出美方最關切的議題之一是兩軍溝通和減少誤判風險。

至於經貿領域，中美剛結束9月14日至15日在西班牙馬德里舉行經貿會談，雙方就以合作方式妥善解決TikTok問題、減少投資障礙、促進經貿合作等達成了基本框架共識。這也表示中美雙方都在努力落實兩國元首共識，為雙邊關係注入更多穩定性與可預測性。

眼下中美關稅「休戰期」延長至11月初，但核心矛盾依舊存在，美方一方面想制壓中方，一方面面臨通脹、大豆等產品滯銷等壓力。美方「極限施壓」終究得與中方對話，先摸清楚底牌，確認好「風險護欄」。

因此，外界也分析美方這次積極態度，首先解決外交、軍事對話暢通，同時也為兩國元首11月新一輪互動做準備，包括川普後續訪華的一些細節，此次國會代表團訪華有探路和鋪墊的作用。