政治

羅智強率藍黨團抗議中捷補助被砍　綠委酸：鬼門關了還沒抓到鬼？

▲▼台中捷運藍線114年經費遭大砍，國民黨台中市議員在書記長李中及副議長顏莉敏的帶領下北上交通部，與台中立委顏寬恆、楊瓊瓔、廖偉翔、立院黨團書記長羅智強、副書記長林沛祥共赴交通部「尋找陳世凱」。（圖／記者湯興漢攝）

▲台中捷運藍線114年經費遭砍，國民黨立法院黨團及台中市議會黨團今到交通部陳情。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立法院黨團及台中市議會黨團今（22日）到交通部陳情，抗議中央對台中捷運藍線，不僅114年度補助短少13億元，115年度台中市府依比例提報42億元，竟只核定1.68億元，是大砍約96%，兩年度補助合計約少了53億元。對此，民進黨立委林月琴大酸，鬼門關了，國民黨還沒抓到鬼？「交通部做錯了什麼？讓捷運蓋不下去的，明明是你們自己修的財劃法」。

國民黨立法院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、國民黨台中立委楊瓊瓔、廖偉翔、顏寬恒，以及國民黨台中市議會黨團今在交通部前舉辦「中捷藍線114年經費遭大砍 藍營赴交通部『尋找陳世凱』」記者會，除齊喊「中央履行承諾，別卡中捷藍線」外，也由市議會黨團書記長李中作為代表，將陳情書遞交給交通部政務次長伍勝園。

羅智強表示，陳世凱、卓榮泰把台中人當其餘人嗎？賴清德是要把台中藍線捷運當作雜質打掉？國民黨立法院黨團跟台中市議會黨團今跟交通部表達嚴重抗議。針對台中捷運藍線，台中市府依地方自治向政院要求46億元補助，結果中央卻砍96％，多麼瞧不起、踐踏台中人，可惡到連台中人的交通開刀，難道台中捷運是雜質，要用預算方式打掉？再怎樣政治惡鬥，也不要傷害台中人。

對此，林月琴在臉書大酸，「鬼門關了，國民黨還沒抓到鬼？」今天看到國民黨主席候選人羅智強帶領台中國民黨立委，抗議交通部刪減台中捷運的建設補助金費，讓捷運無法繼續興建，並揚言如果交通部不給錢就砍明年預算。

「我想問的是，交通部做錯了什麼？讓捷運蓋不下去的，明明是你們自己修的財劃法」，林月琴指出，因為財劃法讓中央大幅財源縮減，原本2200億元的公共建設預算，只剩下一半，也連帶地方建設受到影響，才有捷運工程補助經費縮減的問題。

「財劃法修惡的問題比我們想像的還要多，國民黨耍賴的情形也不會少」，林月琴諷刺，集體鬼遮眼系列，不知道又會更新幾集。全世界都跟你說問題在哪了，你卻還是找不到。

林月琴認為，想要解決這個問題，就需要行政院、立法院重新修正財劃法、讓分配的方式更加公平，但要解決國民黨自己做錯事還怪別人的壞毛病，就比較困難了，也不知道他們協尋到罪魁禍首傅崐萁了沒。

09/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台積電收最高1340元　台股大漲寫新紀錄
北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針
《戲說台灣》菜瓜布修煉成仙子！　「一看竟是Lulu」
「檢連30問」都拒答！　李文娟泣訴：檢調問案很兇

控中捷藍線「中央欠約53億補助」　藍委怒撂話：擬將預算退回重編

控中捷藍線「中央欠約53億補助」　藍委怒撂話：擬將預算退回重編

國民黨立法院黨團及台中市議會黨團今（22日）到交通部陳情，抗議中央對台中捷運藍線，不僅114年度補助短少13億元，115年度台中市府依比例提報42億元下，竟只核定1.68億元，是大砍約96%，兩年度補助合計約少了53億元。台中藍委廖偉翔拿中央核定的高雄3條捷運建設，批評是擺明大小眼、依照顏色補助。另名國民黨台中立委楊瓊瓔更說，請中央恢復原來比例，如果中央沒信守承諾，立法院黨團會將預算退回重編。

告曹興誠求償1000萬　羅智強：打贏就捐國民黨、成立「告綠基金」

告曹興誠求償1000萬　羅智強：打贏就捐國民黨、成立「告綠基金」

分析國民黨主席選舉關鍵變數！　邱毅示警「郝龍斌恐怕過度樂觀」

分析國民黨主席選舉關鍵變數！　邱毅示警「郝龍斌恐怕過度樂觀」

他：國民黨3人整合必戰勝黨內保守力量　改掉醬缸陋習、宮廷文化

他：國民黨3人整合必戰勝黨內保守力量　改掉醬缸陋習、宮廷文化

鄭麗文問立委如何兼任黨魁？　羅智強以黃國昌舉例：成功的典範

鄭麗文問立委如何兼任黨魁？　羅智強以黃國昌舉例：成功的典範

林月琴羅智強中捷

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

