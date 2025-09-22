羅智強率藍黨團抗議中捷補助被砍　綠委酸：鬼門關了還沒抓到鬼？

▲台中捷運藍線114年經費遭砍，國民黨立法院黨團及台中市議會黨團今到交通部陳情。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立法院黨團及台中市議會黨團今（22日）到交通部陳情，抗議中央對台中捷運藍線，不僅114年度補助短少13億元，115年度台中市府依比例提報42億元，竟只核定1.68億元，是大砍約96%，兩年度補助合計約少了53億元。對此，民進黨立委林月琴大酸，鬼門關了，國民黨還沒抓到鬼？「交通部做錯了什麼？讓捷運蓋不下去的，明明是你們自己修的財劃法」。

國民黨立法院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、國民黨台中立委楊瓊瓔、廖偉翔、顏寬恒，以及國民黨台中市議會黨團今在交通部前舉辦「中捷藍線114年經費遭大砍 藍營赴交通部『尋找陳世凱』」記者會，除齊喊「中央履行承諾，別卡中捷藍線」外，也由市議會黨團書記長李中作為代表，將陳情書遞交給交通部政務次長伍勝園。

羅智強表示，陳世凱、卓榮泰把台中人當其餘人嗎？賴清德是要把台中藍線捷運當作雜質打掉？國民黨立法院黨團跟台中市議會黨團今跟交通部表達嚴重抗議。針對台中捷運藍線，台中市府依地方自治向政院要求46億元補助，結果中央卻砍96％，多麼瞧不起、踐踏台中人，可惡到連台中人的交通開刀，難道台中捷運是雜質，要用預算方式打掉？再怎樣政治惡鬥，也不要傷害台中人。

對此，林月琴在臉書大酸，「鬼門關了，國民黨還沒抓到鬼？」今天看到國民黨主席候選人羅智強帶領台中國民黨立委，抗議交通部刪減台中捷運的建設補助金費，讓捷運無法繼續興建，並揚言如果交通部不給錢就砍明年預算。

「我想問的是，交通部做錯了什麼？讓捷運蓋不下去的，明明是你們自己修的財劃法」，林月琴指出，因為財劃法讓中央大幅財源縮減，原本2200億元的公共建設預算，只剩下一半，也連帶地方建設受到影響，才有捷運工程補助經費縮減的問題。

「財劃法修惡的問題比我們想像的還要多，國民黨耍賴的情形也不會少」，林月琴諷刺，集體鬼遮眼系列，不知道又會更新幾集。全世界都跟你說問題在哪了，你卻還是找不到。

林月琴認為，想要解決這個問題，就需要行政院、立法院重新修正財劃法、讓分配的方式更加公平，但要解決國民黨自己做錯事還怪別人的壞毛病，就比較困難了，也不知道他們協尋到罪魁禍首傅崐萁了沒。