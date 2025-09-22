　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反對三重果菜市場強遷蘆洲！　林淑芬率議員里長赴內政部抗議

▲▼民進黨立委林淑芬率蘆洲議員、里長赴內政部抗議，反對三重果菜批發市場強遷蘆洲。（圖／立委林淑芬國會辦公室提供）

▲民進黨立委林淑芬率蘆洲議員、里長赴內政部抗議，反對三重果菜批發市場強遷蘆洲。（圖／立委林淑芬國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委林淑芬今（22日）偕同新北市議員陳啟能、李倩萍，以及數十位蘆洲區的里長與地方代表，前往內政部正式登記遊說，並拜會內政部長劉世芳。他們代表全體蘆洲人民，就新北市政府提出的「變更大漢溪北都市計畫（蘆洲南北側農業區專案通盤檢討）」案，表達嚴正抗議，並於會中指控新北市府在此案推動過程中存在「五大不正義」，同時也提出三點嚴正訴求。

陳啟能表示，新北市府不僅用虛假的「銀河灣計畫」包裝、轉移計畫本身的重大爭議，更持續對外謊稱已獲「地方共識」；李倩萍指出，新北市府完全無視今年7月29日地方說明會上，7位在地議員、蘆洲38里中不分黨派35位里長，以及上千位民眾齊聲反對的真實民意。林淑芬也表示，新北市府在此案推動過程中存在「五大不正義」，其決策過程草率、程序嚴重瑕疵，並公然以謊言欺瞞中央與地方。

第一，偽造民意共識，林淑芬指出，市府謊稱取得共識，但實際上地方說明會早有上千民眾、7位議員與35位不分黨派里長表達強烈反對 。第二，程序不正義，此案是「一案兩報」的騙局 。三重果菜市場原先已核定「原地重建」，並給予開發商高達660%的容積獎勵及免除10%公園綠地的優惠條件，市府卻企圖將開發利益留在三重，把批發市場嫌惡設施轉嫁給蘆洲。

第三，剝奪公民權利，林淑芬認為，市府在公展結束後才將「公園用地」黑箱變更為「市場用地」，並持續規避中央要求應「補辦公展」的法定程序。第四，決策過程草率，全案自發想到定案僅花3個月，缺乏嚴謹的科學評估。第五，衝擊評估不實，市府提出的交通評估漏洞百出 ，不僅評估目標年（2026年）與啟用年（2035年）嚴重脫鉤 ，更完全未納入未來醫院、產業區與新增人口的車流，也未評估對外橋樑的衝擊 ，將為蘆洲帶來交通末日 。

蘆洲區里長聯誼會會長蘇雅祺怒批，蘆洲的交通狀況已經夠惡劣，市民都在反彈，新北市府不應該再把果菜批發市場丟到蘆洲！保新里里長黃素秋激動表示，新北市府總是把嫌惡設施都搬到蘆洲，最好的蘆北重劃案卻遲遲沒有進展，堅決反對果菜市場搬遷。蘆洲北側水岸城市發展促進會指控，蘆洲是新北市面積第二小、人口密度第二高的行政區，道路狹窄，超過八成都是兩線道，根本不具備容納全台第二大果菜批發市場的交通條件。

▲▼民進黨立委林淑芬率蘆洲議員、里長赴內政部抗議，反對三重果菜批發市場強遷蘆洲。（圖／立委林淑芬國會辦公室提供）

林淑芬也與所有在地民意代表共同向中央提出三點嚴正訴求，首先，內政部都委會應正式決議「退回」蘆洲南北側農業區專案通盤檢討案，主動解決審議僵局，切勿再被新北市府的不實資料拖延，犧牲蘆洲的都市發展。

其次，林淑芬指出，三重果菜市場必須依中央已審定的決議「原地重建」，開發利益不容轉移，交通與環境災難更不容許由蘆洲承擔。最後，新北市府必須傾聽民意，將該用地恢復為「公園用地」，並針對所有開發內容進行完整、透明的計畫評估，落實民眾知情權。

內政部次長與國土署副署長在會中回應，強調內政部的審查是「實質審查」，今日所有代表的陳情意見，都將依「遊說法」規定做成正式紀錄，提供給所有都委會委員作為審查的關鍵參考。

 
09/22 全台詐欺最新數據

482 3 0312 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針
《戲說台灣》菜瓜布修煉成仙子！　「一看竟是Lulu」
「檢連30問」都拒答！　李文娟泣訴：檢調問案很兇

蘆洲女發黑躺床飄濃濃屍臭！「假名租屋6年」身分成謎

蘆洲女發黑躺床飄濃濃屍臭！「假名租屋6年」身分成謎

新北市蘆洲區昨（7）日傍晚傳出一起離奇命案，盧姓女房東因聯繫不上房客，上門查看時，聞到濃濃屍臭味，經警方協助進入屋內，赫然發現獨居的女子已死亡多時，遺體發黑腫脹。由於現場找不到任何身分證明文件，女子身分成謎，警方將採集指紋與DNA，報請檢方相驗，並請移民署協助釐清身分。

即／蘆洲拆房外牆鷹架倒塌　壓斷電線波及民宅

即／蘆洲拆房外牆鷹架倒塌　壓斷電線波及民宅

車手超商「做美勞」裁切假證件　警逮2車手

車手超商「做美勞」裁切假證件　警逮2車手

蘆洲鐵工廠遭竊　慣竊竟稱被追殺

蘆洲鐵工廠遭竊　慣竊竟稱被追殺

綠委接連開轟假傳聖旨、黨團成一言堂　柯建銘發聲了

綠委接連開轟假傳聖旨、黨團成一言堂　柯建銘發聲了

林淑芬三重果菜批發市場蘆洲

