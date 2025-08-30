　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

慣竊一早就偷鐵工廠！被老闆發現　瞎扯：有人追殺借躲一下

▲劉男偷取鐵工廠財物，謊稱遭人追殺遭識破連忙逃出屋外。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲劉男(左藍衣)偷取鐵工廠財物，謊稱遭人追殺遭識破連忙逃出屋外。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市蘆洲區中山一路一處民宅鐵工廠，日前遭一名男子闖入竊取財物，卻碰到剛買早餐回來的屋主，雙方對峙時，男子竟謊稱「我被追殺」，才躲進屋內避難，但在屋主清點財物時，男子卻趁隙逃跑。警方獲報，前往新北三重逮獲該名竊嫌，並搜出毒品安非他命、喪屍煙彈及吸毒工具。

據了解，住在新北蘆洲中山一路巷內民宅的46歲周姓男子，將1樓作為鐵工廠使用。本月初（8日）早上6時許，周男起床外出買早餐時，有竊盜、毒品等多項前科的43歲劉男，以開鎖工具打開工廠鐵門，進入到屋內就開始大肆搜刮，但買完早餐返回2樓住處的周男，卻聽見聲響連忙下樓查看。

▲劉男偷取鐵工廠財物，謊稱遭人追殺遭識破連忙逃出屋外。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲劉男以開鎖的方式，進入到鐵工廠內搜刮財物。（圖／記者陸運陞翻攝）

周男下樓開燈查看時，發現躲在機檯邊的劉男，立即詢問：「你是誰？在我家幹嘛！」劉男卻急中生智謊稱：「我被人追殺啦！讓我躲一下。」但周男察覺神色有異，清點工廠內的財物時，劉男卻趁隙打開鐵門逃跑，經周男清點，發現抽屜內的3000元失竊，隨即撥打110報案請警方協助。

警方獲報，調閱監視器並透過比對確認，竊嫌為住在三重地區的劉男，於本週日（24日）持搜索票及拘票，前往三重劉男住處，順利將其逮捕，並查獲海洛因分裝勺、安非他命玻璃球及依托咪酯菸彈殼等大批吸毒工具；劉男坦承，因受傷沒工作才會臨時起意行竊。警訊後，依毒品、加重竊盜罪移送新北地檢署偵辦。

▲劉男偷取鐵工廠財物，謊稱遭人追殺遭識破連忙逃出屋外。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方在三重逮捕劉男，並查獲毒品及吸食器。（圖／記者陸運陞翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
民眾黨走讀衝撞警方4小時落幕　陳佩琪痛陳要賴清德公平審判
川普關稅被判「越權違法」　一次看懂！恐須退還已繳關稅
香港色影師誘拍女大生！帶她回家狂摸胸　「手指插嘴」逼她含
快訊／NBA超級球星來了！　現身桃園巨蛋
快訊／男醫院鬧事被捕！妻死在家裡　滿牆血跡
快訊／普發1萬！　發放方式曝
快訊／SJ再創神蹟！　8萬人搶「2場大巨蛋5萬票完售」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

妻裹浴巾暖昧同事「他幫忙倒垃圾」　送周董門票沒用...夫求償60萬

慣竊一早就偷鐵工廠！被老闆發現　瞎扯：有人追殺借躲一下

快訊／男醫院鬧事被捕！妻死在家裡「滿牆血跡」　姊上門揭命案

路檢攔查神色有異！澎湖警鷹眼揪毒駕　車內起出二、三級毒品

香港色影師誘拍女大生！帶她回家狂摸胸　「手指插嘴」逼她含

台1線小貨車突冒煙！引擎竄火舌燒剩骨架　驚險畫面曝

遇救護車出勤「大家都避讓僅他加速通過」　駕駛挨罰喊冤

網傳彰化敬老金「人人普發3千」　縣府急澄清：百歲人瑞可領1萬

他凌晨闖東區！20分鐘連偷2家韓系服飾店　拎早餐逃亡畫面曝

高雄路口驚見「幽靈機車」對向衝過來　駕駛嚇傻：人咧？

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

王淨飯撒結束...一秒變臉

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

妻裹浴巾暖昧同事「他幫忙倒垃圾」　送周董門票沒用...夫求償60萬

慣竊一早就偷鐵工廠！被老闆發現　瞎扯：有人追殺借躲一下

快訊／男醫院鬧事被捕！妻死在家裡「滿牆血跡」　姊上門揭命案

路檢攔查神色有異！澎湖警鷹眼揪毒駕　車內起出二、三級毒品

香港色影師誘拍女大生！帶她回家狂摸胸　「手指插嘴」逼她含

台1線小貨車突冒煙！引擎竄火舌燒剩骨架　驚險畫面曝

遇救護車出勤「大家都避讓僅他加速通過」　駕駛挨罰喊冤

網傳彰化敬老金「人人普發3千」　縣府急澄清：百歲人瑞可領1萬

他凌晨闖東區！20分鐘連偷2家韓系服飾店　拎早餐逃亡畫面曝

高雄路口驚見「幽靈機車」對向衝過來　駕駛嚇傻：人咧？

學者：中共藉「九三閱兵」重塑歷史　抹煞中華民國抗戰貢獻

國防部引美評估中共6大犯台時機　不排除習近平為鞏權動武

妻裹浴巾暖昧同事「他幫忙倒垃圾」　送周董門票沒用...夫求償60萬

雷嘉汭拍《十二使者》擦肩濟州空難　馬東石僵住「以為她父母出事」

普渡15注意事項！　手機別放桌上「好兄弟易跟回家裡」

民眾黨走讀衝撞警方4小時落幕　陳佩琪痛陳要賴清德公平審判

對於牽涉前立委陳歐珀收賄案　聯興國際前董事長洪英正做出澄清

判賠近10億美元！美醫院害女嬰終身殘疾　挨轟世上最危險地方

慣竊一早就偷鐵工廠！被老闆發現　瞎扯：有人追殺借躲一下

台灣啤酒大一新生扛勝利　桃園盃7局大爆發11比5擊敗高雄大學

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

社會熱門新聞

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

信義區威秀空橋上演活春宮　警方出手了

高雄男上網看A片　驚覺「妻子是女優」

富商痛毆女伴：對妳這麼好不給X　下場出爐

9民營電廠涉聯合行為　訴訟10年落幕

信義超跑巷才親完…和尚疑現蹤兒童新樂園！椅上環抱激吻

彰化法拍土地！草屯農地可蓋農舍　每坪不到6千

快訊／新竹轎車撞斷電桿翻覆　1男壓車底命危

少女南投露營遭性侵　闆娘連發2聲明：相信兒子

獨／63人峴港團險被丟包　旅行社又被控到處拖欠

女大生車手想繼續就學　1原因未獲緩刑

更多熱門

相關新聞

不爽被拗加班送貨　瓦斯行前員工偷瓦斯

不爽被拗加班送貨　瓦斯行前員工偷瓦斯

北市南港區一間瓦斯行，6月中旬驚傳12桶瓦斯不翼而飛，損失金額高達新台幣2萬3760元；南港分局受理報案後，經連日調閱監視器與追查線索，最終鎖定一名曾在該瓦斯行任職的姜姓男子（45歲、有毒品前科），8月初在桃園成功拘提姜嫌到案，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

夜店沒盡興轉衝全家　偷239元威士忌遭制伏

夜店沒盡興轉衝全家　偷239元威士忌遭制伏

分手費談不攏　開槍惡煞落網

分手費談不攏　開槍惡煞落網

妻撂人討20萬分手費　3煞連開5槍賓士成蜂窩

妻撂人討20萬分手費　3煞連開5槍賓士成蜂窩

開車上班癲癇發作撞人行道　休旅彈飛如陀螺旋轉

開車上班癲癇發作撞人行道　休旅彈飛如陀螺旋轉

關鍵字：

蘆洲鐵工廠竊案

讀者迴響

熱門新聞

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

風田宣布結婚！　

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

信義區威秀空橋上演活春宮　警方出手了

普發1萬　最快「這個月」拿到

三上悠亞被拍「0偽裝逛寧夏夜市」

高雄男上網看A片　驚覺「妻子是女優」

賴清德多次懇談柯建銘拒退居二線　最後一招曝光

店員被客人逼崩潰　下跪狂磕頭

富商痛毆女伴：對妳這麼好不給X　下場出爐

美上訴法院裁定　川普全球關稅措施不合法

更多

最夯影音

更多

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面