慣竊一早就偷鐵工廠！被老闆發現　瞎扯：有人追殺借躲一下

▲劉男(左藍衣)偷取鐵工廠財物，謊稱遭人追殺遭識破連忙逃出屋外。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市蘆洲區中山一路一處民宅鐵工廠，日前遭一名男子闖入竊取財物，卻碰到剛買早餐回來的屋主，雙方對峙時，男子竟謊稱「我被追殺」，才躲進屋內避難，但在屋主清點財物時，男子卻趁隙逃跑。警方獲報，前往新北三重逮獲該名竊嫌，並搜出毒品安非他命、喪屍煙彈及吸毒工具。

據了解，住在新北蘆洲中山一路巷內民宅的46歲周姓男子，將1樓作為鐵工廠使用。本月初（8日）早上6時許，周男起床外出買早餐時，有竊盜、毒品等多項前科的43歲劉男，以開鎖工具打開工廠鐵門，進入到屋內就開始大肆搜刮，但買完早餐返回2樓住處的周男，卻聽見聲響連忙下樓查看。

▲劉男以開鎖的方式，進入到鐵工廠內搜刮財物。（圖／記者陸運陞翻攝）

周男下樓開燈查看時，發現躲在機檯邊的劉男，立即詢問：「你是誰？在我家幹嘛！」劉男卻急中生智謊稱：「我被人追殺啦！讓我躲一下。」但周男察覺神色有異，清點工廠內的財物時，劉男卻趁隙打開鐵門逃跑，經周男清點，發現抽屜內的3000元失竊，隨即撥打110報案請警方協助。

警方獲報，調閱監視器並透過比對確認，竊嫌為住在三重地區的劉男，於本週日（24日）持搜索票及拘票，前往三重劉男住處，順利將其逮捕，並查獲海洛因分裝勺、安非他命玻璃球及依托咪酯菸彈殼等大批吸毒工具；劉男坦承，因受傷沒工作才會臨時起意行竊。警訊後，依毒品、加重竊盜罪移送新北地檢署偵辦。

▲警方在三重逮捕劉男，並查獲毒品及吸食器。（圖／記者陸運陞翻攝）