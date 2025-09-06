口罩男超商認真做美勞「裁切證件+合約書」　警秒逮白目車手

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲警方日前在超商巡邏時，發現一名男子正在剪裁「工作證」與「合約書」，行徑可疑，員警一眼識破是詐騙集團「假投資」老哏，當場逮捕這名「美勞車手」，並循線追緝到另一名上游車手，成功攔截被害人剛被騙的19萬5000元贓款，偵訊後將2名車手移送法辦，並建請羈押。

2日下午2時許，蘆洲警分局集賢派出所警員何正宇與陳奎佑，在執行巡邏勤務時，經轄區內一間超商時，發現戴著口罩的42歲莊姓男子，坐在休息區，正用剪刀剪裁紙張。經盤查，發現他剪裁的竟然是印有他大頭照的「工作證」和「合約書」。莊男坦承是透過「抖音」應徵工作，一名自稱「李主管」的人傳送圖檔給他，要他到超商影印並剪裁，等待下一步指示。員警一眼就認出，合約書上印著「宜合國際股份有限公司」，是典型的假投資詐騙手法。警方判斷莊男是一名「美勞車手」，隨即將其逮捕。

▼蘆洲警發現車手在裁切假證件及合約書 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方在逮捕莊男後，循線鎖定另一名剛完成收款的上游車手，這名59歲的楊姓車手，剛從一名被害人手中騙取20萬元，正搭乘計程車離去。員警一路尾隨，追到3公里外的中正北路，當場攔車逮人。警方在楊男的隨身包包內，搜出現金19萬5000元，以及偽造的工作證與犯案手機。楊男向警方坦承，他是在網路上應徵車手，從雲林搭高鐵北上犯案，收款後再聽從上游指示，到超商將其中1000元交給同夥莊男作為車馬費。

警方進一步調查，被害人是一名52歲的陳姓婦人。她在8月底於臉書點擊詐騙廣告後，加入名為「昱瑞靜妍財商應用班」的假投資群組。因群組內有老師每日分享飆股教學，讓陳婦心動。2日下午，陳婦與詐騙集團相約在社區面交20萬元投資款項。楊姓車手假扮成「投資專員」前往取款，只給了陳婦一張收據就離開。

幸好警方及時在超商發現莊男的可疑行徑，進而追查到楊姓車手，成功將婦人的血汗錢全數追回。警方發現，這2名車手職業都是油漆工，不排除他們涉嫌多起面交詐騙案。訊後已依加重詐欺及洗錢法等罪嫌移送，並建請檢方聲押。

▲蘆洲警方循線再逮捕另一名面交車手 。（圖／記者陳以昇翻攝）