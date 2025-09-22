17歲兒新竹車禍慘死…母沉默現身！嬤痛失16歲孫「孫女緊摟安慰」

記者黃彥傑、黃資真／新竹報導

新竹市經國路二段21日凌晨2時許發生死亡車禍！一輛轎車高速衝進工地，造成車內4名少年慘死，倖存的15歲謝姓少年因身背通緝心虛逃跑，同日上午11時許才被警方帶回。目前肇事駕駛究竟是誰仍在釐清中，今(22日)下午3時許郭姓少年母親、宗姓少年阿嬤等人抵達新竹市立殯儀館認屍。

▲新竹4名少年車禍身亡，郭姓少年母親抵達殯儀館相驗。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



今天下午檢方會同法醫抵達殯儀館相驗，釐清4名死者死因，下午3時許，郭姓少年母親戴著帽子、口罩現身，心情沉重、獨自快步進入指認兒子身分；宗姓少年阿嬤則是因為失去了孫子，崩潰痛哭，一旁孫女摟著她安慰。

回顧此案，車禍發生前，一群人在居酒屋吃飯，其中5人在在21日凌晨共乘一輛車回家，途中卻偏離道路，高速衝進一旁工地，強大撞擊力道造成詹姓少年(17歲)、金姓少年(16歲)、郭姓少年(17歲)當場死亡，宗姓少年(16歲)經搶救後因腦死，家屬忍痛決定拔管。

▲宗姓少年阿嬤難過不已，一旁孫女摟著安慰不要哭。

唯一存活的15歲謝姓少年因有傷害罪通緝身分，事發後丟下朋友們逃跑，直到同日上午11時許仍被警方帶回。而謝姓少年供稱駕駛是郭姓少年，當時他坐在副駕駛座，不知何故發生車禍。目前全案由新竹地檢署、新竹地院少年法庭偵審中，且已經裁定謝少收容，全案正進一步調查釐清。

▲檢方現身相驗。