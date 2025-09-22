　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「2025桃園萬聖城」10/25-11/2　桃園藝文廣場登場　

▲「2025桃園萬聖城」桃園藝文廣場登場

▲2025桃園萬聖城－鬼面南瓜人。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀旅局22日表示，一年一度的搞怪盛事「桃園萬聖城」。即將於10月25日至11月2日盛大登場。市府將桃園區藝文廣場打造為一座充滿神秘與驚喜的「魔蛛古堡」，由守護者13米高的「魔幻蜘蛛王」坐鎮，帶來歷屆最多的主題裝置，邀請大小朋友們一同踏上這場史無前例的魔幻尋寶冒險！

活動期間，不僅有主題故事線貫穿全場，也將舉行一系列豐富精彩的活動，包含金曲之夜開城演唱會、變裝競賽、魔幻夜光踩街、電音派對、舞台親子活動以及主題市集，每天晚上還有令人目眩神迷的主題燈光秀，保證夜夜都精彩。

▲「2025桃園萬聖城」桃園藝文廣場登場

▲「2025桃園萬聖城」桃園藝文廣場登場。（圖／觀旅局提供）

今年桃園萬聖城以「魔蛛古堡」為主題，融入探險、闖關、尋寶的元素，將桃園藝文廣場化身為由「魔幻蜘蛛王」守護的「萬聖魔幻城堡」。遊客將依序穿越「孟婆奈何橋、魔神照妖鏡、詭異盤絲洞」三條魔徑，探索「萬聖夜總會、鬼吹燈迷宮、盤絲光纖樹」三處魔域。旅程中將有「魅影眼球人、鬼面南瓜人、殭屍木乃伊」三隻可愛魔怪出沒，引導大家通過各項挑戰後，最終抵達城堡的寶藏「搞怪糖果屋」。

此外，城堡內還有多處充滿驚喜的拍照點，包含充滿書香與寶物的「寶藏圖書館」、「睛彩演藝廳」，以及色彩繽紛的「夢幻公彩屋」，讓民眾沉浸在充滿魔幻的萬聖氛圍中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針
《戲說台灣》菜瓜布修煉成仙子！　「一看竟是Lulu」
「檢連30問」都拒答！　李文娟泣訴：檢調問案很兇
快訊／飾金再飆新天價　銀樓老闆：拿8兩來給你百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

樺加沙強襲東富公路預警性封閉　泰源派出所協助交管

颱風夜關山警攔阻「假贈釣竿真詐騙」　保住民眾3萬5千元

南投家樂福品味南投專區即起開賣　消費滿千送茶博品牌館折價券

日月潭萬人泳渡親友團達5萬　南投縣府辦祭典儀式祈求圓滿順利

桃園義勇警察大隊績優人員表揚　肯定對穩定治安貢獻　

教師節連假　北區養護工程分局轄管省道疏運措施報你知

浪漫台三製茶技術研習　范捷穎、蘇芳騏母子檔榮獲特等

臺美關稅協議遲未定案　桃園持續強化產業競爭力

合歡山森林遊樂區「明暫停開放」　奧萬大、天池山莊正常開園

台南西寧街民宅深夜火警一人不幸罹難　檢警將解剖查明死因

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

樺加沙強襲東富公路預警性封閉　泰源派出所協助交管

颱風夜關山警攔阻「假贈釣竿真詐騙」　保住民眾3萬5千元

南投家樂福品味南投專區即起開賣　消費滿千送茶博品牌館折價券

日月潭萬人泳渡親友團達5萬　南投縣府辦祭典儀式祈求圓滿順利

桃園義勇警察大隊績優人員表揚　肯定對穩定治安貢獻　

教師節連假　北區養護工程分局轄管省道疏運措施報你知

浪漫台三製茶技術研習　范捷穎、蘇芳騏母子檔榮獲特等

臺美關稅協議遲未定案　桃園持續強化產業競爭力

合歡山森林遊樂區「明暫停開放」　奧萬大、天池山莊正常開園

台南西寧街民宅深夜火警一人不幸罹難　檢警將解剖查明死因

高雄大樹光電板吃掉山林！濫墾2.5萬平方米　7黑心業者遭起訴

五大信賴產業＋AI新十大建設　何晉滄：打造台灣「經濟日不落國」

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集

犯保士林分會快閃市集　法務部保護司正副司長掏腰包支持

樺加沙強襲東富公路預警性封閉　泰源派出所協助交管

雲林開學3週校園流感大爆發！累計60班停課...幼童高燒不退喪命

重大升級！美國擬祭「全面制裁」　報復國際刑事法院調查以色列

接棒中島美嘉！　徐若瑄登Billboard Live開唱「時間點曝光」

颱風夜關山警攔阻「假贈釣竿真詐騙」　保住民眾3萬5千元

成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查

陳漢典閃婚Lulu喊她老～同事　吳宗憲難以置信.小S以為在騙

地方熱門新聞

2025桃園萬聖城10/25-11/2　桃園藝文廣場登場

郵差遭惡犬「咬斷中指」　飼主神隱！獨留狗狗在收容所

合歡山森林遊樂區「明暫停開放」

樺加沙掀11級陣風　59貨輪滯留金門外海

台南西寧街民宅深夜火警一人不幸罹難檢警將解剖查明死因

樺加沙颱風將至外界關心屋頂修繕l災戶修繕逾9成、安置同步備妥

樺加沙逼近！黃偉哲下令分區聯防台南區公所全面進入防颱備戰

平均載客數不到1人　花蓮市區307線停駛

釋昭慧發起「普發1萬捐國家」　他反問：能拒絕信眾供養？

花蓮縣長徐榛蔚提前返台投入防颱

樺加沙侵襲屏東1700戶停電　台電出動142人搶修

樺加沙侵襲屏東　三地門鄉2地緊急撤村

日月潭萬人泳渡　南投縣政府辦祭典儀式祈求順利

陳亭妃協調農水署遷建廳舍納美術館擴張計畫打造雙贏

更多熱門

相關新聞

首屆「桃園冷飲節」　桃園區藝文廣場嗨喝

首屆「桃園冷飲節」　桃園區藝文廣場嗨喝

首屆「桃園冷飲節」23日傍晚於桃園區藝文廣場展開，市府經發展除了結合在地青農，也提供多樣化的非酒精飲品，吸引許多市民朋友參與。副市長王明鉅於活動現場，抽出桃園至首爾的五天四夜雙人自由行機票、基隆至石垣島的郵輪券、電動機車及實用家電等豐富獎品，掀起熱絡氣氛。

「2023桃園萬聖城」熱鬧開城！

「2023桃園萬聖城」熱鬧開城！

「桃園萬聖城」6大裝置還有演唱會

「桃園萬聖城」6大裝置還有演唱會

桃市圖4/8《玩具王國歷險記》　歡樂上演

桃市圖4/8《玩具王國歷險記》　歡樂上演

桃園汽車博覽會超過500輛特色車款

桃園汽車博覽會超過500輛特色車款

關鍵字：

2025桃園萬聖城桃園藝文廣場

讀者迴響

熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

台東明停班課！全台明日停班課一覽

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

更多

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面