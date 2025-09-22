「2025桃園萬聖城」10/25-11/2　桃園藝文廣場登場　

▲2025桃園萬聖城－鬼面南瓜人。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀旅局22日表示，一年一度的搞怪盛事「桃園萬聖城」。即將於10月25日至11月2日盛大登場。市府將桃園區藝文廣場打造為一座充滿神秘與驚喜的「魔蛛古堡」，由守護者13米高的「魔幻蜘蛛王」坐鎮，帶來歷屆最多的主題裝置，邀請大小朋友們一同踏上這場史無前例的魔幻尋寶冒險！

活動期間，不僅有主題故事線貫穿全場，也將舉行一系列豐富精彩的活動，包含金曲之夜開城演唱會、變裝競賽、魔幻夜光踩街、電音派對、舞台親子活動以及主題市集，每天晚上還有令人目眩神迷的主題燈光秀，保證夜夜都精彩。

▲「2025桃園萬聖城」桃園藝文廣場登場。（圖／觀旅局提供）

今年桃園萬聖城以「魔蛛古堡」為主題，融入探險、闖關、尋寶的元素，將桃園藝文廣場化身為由「魔幻蜘蛛王」守護的「萬聖魔幻城堡」。遊客將依序穿越「孟婆奈何橋、魔神照妖鏡、詭異盤絲洞」三條魔徑，探索「萬聖夜總會、鬼吹燈迷宮、盤絲光纖樹」三處魔域。旅程中將有「魅影眼球人、鬼面南瓜人、殭屍木乃伊」三隻可愛魔怪出沒，引導大家通過各項挑戰後，最終抵達城堡的寶藏「搞怪糖果屋」。

此外，城堡內還有多處充滿驚喜的拍照點，包含充滿書香與寶物的「寶藏圖書館」、「睛彩演藝廳」，以及色彩繽紛的「夢幻公彩屋」，讓民眾沉浸在充滿魔幻的萬聖氛圍中。