首屆「桃園冷飲節」　千人在藝文廣場嗨喝抽機票

▲首屆「桃園冷飲節」於桃園區藝文廣場登場。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

首屆「桃園冷飲節」23日傍晚於桃園區藝文廣場展開，市府經發展除了結合在地青農，也提供多樣化的非酒精飲品，吸引許多市民朋友參與。副市長王明鉅於活動現場，抽出桃園至首爾的五天四夜雙人自由行機票、基隆至石垣島的郵輪券、電動機車及實用家電等豐富獎品，掀起熱絡氣氛。

市府經發局表示，此次冷飲節邀請的店家突破以往啤酒節框架，匯集各式手搖飲品、美食與甜點，更結合法國文化協會、澳洲及台灣在地精釀啤酒品牌參與，並提供多樣化的世界街頭小吃。

▲首屆「桃園冷飲節」千人桃園區藝文廣場嗨喝。（圖／市府提供）

現場設有「小農好桃飲」、「桃遊世界」、「桃市仔商行」及「桃氣飲冰室」四大主題區，共計120攤，讓大小朋友一次滿足。每日晚間8時至9時推出Happy Hour優惠時段，提供啤酒獨家折扣，營造夏夜歡聚氛圍。

經發局指出，首屆桃園冷飲節北區主場活動自8月23日至24日在桃園藝文廣場登場，每日下午4時起熱鬧開場。民眾於市集消費滿300元即可參加轉扭蛋活動兌換好禮，滿600元再加碼獲得摸彩券。接續9月6日至7日，活動將移師中壢新勢公園接力登場，歡迎市民踴躍共襄盛舉。

包括：市議員陳美梅、黃瓊慧、市府經發局長張誠、觀旅局長陳靜芳、農業局副局長黃玉詩、佳麗果物業務經理賴麗芬、TEA TOP品牌中心協理楊心慈、茗堂主理人梁詔然、HOME ICE綿綿冰主理人曾偉綸、台灣法國人協會會長雷多明等均一同出席活動。