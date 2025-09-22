恐怖驅魔！男遭家人壓制「挖喉嚨、摳鼻孔」喪命　母判3年半定讞

記者吳銘峯／台北報導

雲林地區2023年間發生一起詭異的命案，當時29歲的陳姓男子，因行為異常，家人以為他被鬼附身，竟在凌晨1點左右，由父親壓制陳男雙手、弟弟壓制陳男雙腳，母親則伸手摳挖陳男喉嚨、鼻孔，要讓兒子的口水流乾後驅邪，結果男子因此窒息身亡。一審將母親判刑3年6月，父親、弟弟均判刑2年、緩刑5年。母親上訴二審，二審也維持3年半的刑期。她再上訴第三審，最高法院22日駁回上訴，全案定讞。

判決指出，死者一家人為典型的農村家庭，父親為送貨司機，母親家管，弟弟在養豬場工作，陳男則在冷凍工廠上班。但案發前陳男開始出現行為異常，也曾多日不吃不喝，家人非常擔憂。先帶陳男看醫師，沒有查出結果；又再帶陳男到廟會，也找不到答案。最後一家人一致認為陳男「卡到陰」。

▲男子被家人使用詭異方法驅魔，最後窒息身亡。此為示意圖。（圖／視覺中國）

案發於2023年12月1日，凌晨12點半左右，一家人將陳男押到住家三樓的神明廳，母親先掌摑陳男倒地，再由父親壓制陳男雙手及身體，弟弟壓制陳男雙腿，母親則伸手摳挖陳男的喉嚨、鼻孔，要讓陳男的口水流乾後驅邪，時間約半小時。後來父親發覺有異，眾人才停手，趕快將陳男送醫，最後陳男仍因全身都是瘀傷，再加上呼吸道受阻、窒息而死，急救無效。檢警偵辦後，依照「傷害致死罪」提起公訴。

法院審理時，家人均坦承犯行。一審雲林地方法院審酌3人因教育水準不高，誤認陳男怪異行為是遭鬼附身，企圖以自創方式驅魔，導致陳男呼吸道受傷窒息死亡。一審判處母親有期徒刑3年6月；父親與弟弟均有期徒刑2年，緩刑5年，須分別向公庫支付20萬、10萬元，也須提供240小時義務勞務。

僅母親上訴第二審，高等法院台南分院二審審理後，駁回母親上訴，維持3年6月的刑度。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴，全案就此定讞。