法律

更生路更廣！花蓮「曙光之屋」揭牌　更生人在花蓮還要走出新路

▲▼花蓮地檢署、更保花蓮分會以及財團法人主愛之家輔導中心，日前舉行「曙光之屋」揭牌暨東和鋼鐵公司捐贈鋼材儀式。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲花蓮地檢署、更保花蓮分會以及財團法人主愛之家輔導中心，舉行「曙光之屋」揭牌暨東和鋼鐵公司捐贈鋼材儀式。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

更生人復歸社會的路更廣闊了！花蓮地檢署、更保花蓮分會以及財團法人主愛之家輔導中心，日前舉行「曙光之屋」揭牌暨東和鋼鐵公司捐贈鋼材儀式。曙光之屋結合職能培訓與生活支持，打造兼具安全、培力與關懷功能的重生據點，未來還將規劃展售中心，更多販賣更生人商品，協助更生人復歸社會。

本次典禮由臺灣高等檢察署檢察長（兼任臺灣更生保護會董事長）張斗輝、法務部保護司司長洪信旭、臺灣高等檢察署花蓮檢察分署檢察長洪培根、臺灣花蓮地方檢察署檢察長陳佳秀，以及主愛之家董事長謝立德、執行長張麗英均出席。

而此處原本為花蓮輔導所場地，新聚落的建築計畫獲得東和鋼鐵公司的大力支持，慷慨捐贈建築鋼材，東和鋼鐵公司由公司副總經理何如玉到場，並由張斗輝以及張麗英致贈感謝狀，代表著東和鋼鐵公司彰顯企業實踐社會責任，及攜手推動更生人復歸社會的決心與行動力。

花蓮輔導所本次更名為「曙光之屋」，目的在於去標籤化及打造溫暖與帶有希望的意象，冀望能結合職能培訓與生活支持，打造兼具安全、培力與關懷功能的重生據點，並規劃於原建築物旁新建「花蓮更生手藝新聚落」，未來除有展售主愛之家自身技職訓練製造的木工製品及金屬雷雕製品外，更將與更生保護會全國各分會及矯正署各監所合作，將各地知名的更生商家商品或監所的作業品進行推廣販售。




更保花蓮分會「曙光之屋」揭牌

后豐大橋案再審無罪　又撤銷發回

八德外役監、八里療養院合作諮商課程　盼引導收容人預防物質成癮

更保台東更生事業群簽約　更生新人生

更保新北分會公私協力安置更生人

法務部對更保113年度業務績效評鑑

謝碧珠／司法管不到兒童霸凌？

「更生80」國際學術研討會

疑小三睡男客　醋男打死人判刑

陳守煌／平安恩慈國際法律事務所聲明

李永然、曾春僑／以道德教育打詐

更保宜蘭分會協助高齡更生人復歸社會

吳景欽／路邊舉牌抗議是現行犯嗎

甦活人生報導「更生80」國際學術研討會

即／辜仲諒聲請解准2天　保金2億赴平潭主持開幕典禮

即／辜仲諒聲請解准2天　保金2億赴平潭主持開幕典禮

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒因澄清湖大樓購地案，一審判刑7年8月，並被限制出境、科技監控。他日前以保金1億5千萬元，獲得解禁前往日本沖繩參加U18棒球賽。近日內他又聲請要赴大陸福建平潭參加亞洲棒球錦標賽。高等法院裁定他提出保金2億元，可於22、23兩日赴平潭參賽。

統促黨當台商涉共諜案　判刑定讞

統促黨當台商涉共諜案　判刑定讞

索賄光電業者！台西前鄉長林芬瑩判12年定讞

索賄光電業者！台西前鄉長林芬瑩判12年定讞

華航座艙長騙空姐吸金上億　二審重判9年半

華航座艙長騙空姐吸金上億　二審重判9年半

花蓮警車碰撞機車！女騎士傷重不治

花蓮警車碰撞機車！女騎士傷重不治

關鍵字：

法律人權更生人更保更生保護會甦活人生花蓮曙光之屋張斗輝

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

快訊／隋棠反擊了！

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

