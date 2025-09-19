更生路更廣！花蓮「曙光之屋」揭牌　更生人在花蓮還要走出新路

▲花蓮地檢署、更保花蓮分會以及財團法人主愛之家輔導中心，舉行「曙光之屋」揭牌暨東和鋼鐵公司捐贈鋼材儀式。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

更生人復歸社會的路更廣闊了！花蓮地檢署、更保花蓮分會以及財團法人主愛之家輔導中心，日前舉行「曙光之屋」揭牌暨東和鋼鐵公司捐贈鋼材儀式。曙光之屋結合職能培訓與生活支持，打造兼具安全、培力與關懷功能的重生據點，未來還將規劃展售中心，更多販賣更生人商品，協助更生人復歸社會。

本次典禮由臺灣高等檢察署檢察長（兼任臺灣更生保護會董事長）張斗輝、法務部保護司司長洪信旭、臺灣高等檢察署花蓮檢察分署檢察長洪培根、臺灣花蓮地方檢察署檢察長陳佳秀，以及主愛之家董事長謝立德、執行長張麗英均出席。

而此處原本為花蓮輔導所場地，新聚落的建築計畫獲得東和鋼鐵公司的大力支持，慷慨捐贈建築鋼材，東和鋼鐵公司由公司副總經理何如玉到場，並由張斗輝以及張麗英致贈感謝狀，代表著東和鋼鐵公司彰顯企業實踐社會責任，及攜手推動更生人復歸社會的決心與行動力。

花蓮輔導所本次更名為「曙光之屋」，目的在於去標籤化及打造溫暖與帶有希望的意象，冀望能結合職能培訓與生活支持，打造兼具安全、培力與關懷功能的重生據點，並規劃於原建築物旁新建「花蓮更生手藝新聚落」，未來除有展售主愛之家自身技職訓練製造的木工製品及金屬雷雕製品外，更將與更生保護會全國各分會及矯正署各監所合作，將各地知名的更生商家商品或監所的作業品進行推廣販售。