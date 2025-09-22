　
社會 社會焦點 保障人權

丹妮絲吹散的光電浮台還在漂！鵝鑾鼻清出太陽能走道板　里長氣炸

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲志工在鼻砂島地區撿到離岸太陽能走道板。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

7月間丹娜絲颱風吹散了屏東縣佳冬鄉沿岸海域的離岸太陽光電系統浮台；墾管處於20日會同海巡署等相關單位及保七總隊第八大隊、中華民國水中運動協會及當地里民等進行淨灘，其中有里民在鵝鑾鼻砂島地區發現疑似該離岸太陽能走道板，引來當地居民與環保人士關注並批評；對此旭東公司表示，若民眾發現散落物，請即刻通報，公司將全力回收。縣環保局對此目前還未做出回應。

▲志工在鼻砂島地區撿到離岸太陽能走道板。（圖／民眾提供）

屏東佳冬外海的太陽能板浮台試驗計畫，因7月丹娜絲颱風來襲前未及時撤除，導致浮台幾乎全數漂散。

墾管處於20日會同相關單位與里民進行淨灘活動；鵝鑾里里長謝春敏指出，該次大規模淨灘活動中，有志工在砂島意外撿到疑似太陽能浮台的走道板，經查證確認為7月颱風遺留物。他痛批此事件「誇張至極」，質疑相關單位疏忽管理。隨著新颱風樺加沙即將來襲，他也擔心這些漂流物恐衝擊鵝鑾鼻周邊的珊瑚礁生態，對海洋環境造成不可逆傷害。

墾管處對這次淨灘活動發佈新聞主示，今年度恆春半島除凱米颱風過境帶來較大雨量外，沒有較大的天然災害，因熱帶氣旋及海流影響，造成沙灘堆積不少垃圾。墾丁國家公園管理處今年淨灘的地點分為後灣、萬里桐、山海裙礁、白砂、後壁湖、出水口、中洲沙灘、大灣、滿州灣沙灘及漁村公園等10處海灘，來自全國超過35個機關團體及一般民眾計470人次參與。經過參加人員賣力撿拾共清出超過720公斤的垃圾，其中資源回收垃圾有257.03公斤。

墾管處表示，本次淨灘活動辦理垃圾分類，並依國際規範填寫國際淨灘行動(ICC)「國際淨灘行動記錄表 」，參與民眾不但協助清理海灘，並學習垃圾分類之常識與觀念，分類垃圾皆記錄種類及秤重，使參加的民眾有履行地球公民義務的榮譽感。經過「國際淨灘行動記錄表 」的彙整登錄，分類之垃圾以塑膠、寶特瓶、瓶蓋為大宗，另玻璃、食物容器、免洗餐具也佔相當大的比例，且多為其他各國漂來的垃圾。墾管處呼籲民眾、遊客發揮現代國民素養及公德心，秉持對環境的關懷，不製造垃圾、不亂丟垃圾，讓海岸恢復原有美麗景觀，維護海洋生態。

台電屏東區處仇忠銘處長表示，已加派人力進駐恆春、小琉球等地區，並已備妥搶修人員142名，昇空車41台、吊臂車27台及大小型工程車53台等設備機具全力戒備嚴正以待。

