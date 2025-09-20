　
政治

蘇清泉悼「排灣族史懷哲」徐超斌　不捨良師益友

▲蘇清泉發文悼念徐超斌醫師。（圖／蘇清泉提供）

▲蘇清泉發文悼念徐超斌醫師。（圖／蘇清泉提供）

記者陳崑福／屏東報導

長年推動南迴醫療資源的徐超斌醫師，因癌症惡化病逝，享年58歲。對偏鄉醫療同樣懷有使命的屏東立委蘇清泉，與徐醫師因理念相惜而結緣，兩人並肩為邊遠地區奔走。噩耗傳來，蘇清泉沉痛發文悼念，感嘆摯友一生燃燒自己守護南迴，留下無可取代的背影與精神。

蘇清泉指出，有感於南迴4鄉醫療資源缺乏，長期推動設立南迴醫院的老友徐超斌醫師，昨晚因癌惡化不治，得年58歲，由於同為偏鄉醫療權益努力，屏東縣籍立委清泉驚聞惡耗，同感悲痛，久久不能自己，發文悼念。

蘇清泉表示，徐超斌醫師為家醫科專科醫師，14年前倡議南迴醫院，因申請程序繁雜，便先成立南迴診所為鄉親看診，5年前更辭去衛福部台東醫院急診室醫師職務，專心投入推動醫療財團法人南迴基金會事務。

為了充實南迴醫療資源，徐超斌醫師曾來與清泉洽談，希望派東港安泰醫院的醫師前往駐診。安泰醫院後來以代為宣傳的方式，鼓勵醫師自願前往，以協助偏鄉民眾就醫，一解南迴鄉親的醫護之荒。

他說，因其偏鄉醫療需求殷切，加上個人強烈使命感，徐超斌醫師日夜看診過度操勞，還因此中風累倒，他仍堅持坐著輪椅為鄉親看診，還要求旁人不要對外透露他的病情，豈料日昨還是因癌過世，令人不勝欷噓。

對徐超斌醫師的犧牲奉獻精神，蘇清泉無比欽佩，感念他為偏鄉醫療的不懈努力，發文悼念。

09/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強
獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光
隋棠反制管委會！她見「聲明1段話」喊老哏了：管理費還是要繳

48歲李姓消防員駕駛救護車載病患執行公務時，沿屏東縣鹽埔鄉新埔路外環道鳴笛闖紅燈通過路口，不料與27歲林姓男子騎乘的普重機車相撞，導致林男受傷送醫，所幸並無生命危險。救護車內病患與隨行人員均安，雙方經酒測均無飲酒，警方正調查事故原因。

「超人醫師」徐超斌病逝　綠委憶往事：屬於他的課文孩子們會繼續翻頁

徐超斌離世「南迴診所」有接班人

醫師徐超斌抗癌多年病逝　紀念會地點曝

