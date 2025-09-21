　
社會 社會焦點 保障人權

樺加沙來了！台電提前進駐小琉球+恆春　百輛工程車備戰

▲台電搶修人員已事先整備防颱的材料及機具。（圖／台電屏東區處提供）

▲台電搶修人員已事先整備防颱的材料及機具。（圖／台電屏東區處提供）

記者陳崑福／屏東報導

中央氣象署已於今（21)日下午17時30分發布海上陸上颱風警報，樺加沙颱風預計經過巴士海峽及鵝鑾鼻南方海面，明後日為影響台灣最顯著的時期，提醒中南部沿海與東部地區居民應提早因應。台電屏東區處仇忠銘處長表示，已加派人力進駐恆春、小琉球等地區，並已備妥搶修人員142名，昇空車41台、吊臂車27台及大小型工程車53台等設備機具全力戒備嚴正以待。

▲台電搶修人員已事先整備防颱的材料及機具。（圖／台電屏東區處提供）

台電屏東區營業處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並先以醫療機構、政府重要單位及公用事業之公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

台電屏東區營業處呼籲再生能源設置者加強巡查及加固發電設備，沿海養殖漁業則檢查備用水閘門、發電機等功能，避免災損，同時亦提醒商家之廣告招牌加裝漏電斷路器，以免遇雨潮濕漏電，危及民眾安全。過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

台電表示，若發生停電事故，請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，不便使用網路者，台電亦提供1911客服專線或本(屏東)區處停電通報電話(08-7322111)。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設置「颱風停復電搶修通報查詢」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用。

09/21 全台詐欺最新數據

364 1 5343 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

LIVE／氣象署說明風王樺加沙動態

LIVE／氣象署說明風王樺加沙動態

中央氣象署觀測，強烈颱風樺加沙中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，過去3小時暴風圈略為擴大，正向西北西轉西移動，對恆春半島將構成威脅，且未來強度還有稍增強的趨勢，首波陸上警報警戒範圍為恆春半島。目前屏東縣6鄉鎮、台東的蘭嶼綠島已經宣布停班停課，氣象署最新說明。

樺加沙陸上警報發布！停班課懶人包一次看

樺加沙陸上警報發布！停班課懶人包一次看

樺加沙逼近！高鐵宣布周一照常營運

樺加沙逼近！高鐵宣布周一照常營運

樺加沙陸警發布　違規進警戒區可罰25萬　

樺加沙陸警發布　違規進警戒區可罰25萬　

樺加沙強颱小眼還在變胖　暴風圈觸陸18小時

樺加沙強颱小眼還在變胖　暴風圈觸陸18小時

颱風台電屏東防災樺加沙

