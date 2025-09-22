最美董座控檢察官性騷！怨限制出境無法生存：在台灣已身敗名裂

▲台中高分檢今天傳喚徐培菁出庭。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中地檢署偵辦九州博弈集團案，曾是媒體人、電競董座的徐培菁被控是集團的高級幹部，台中地檢署命300萬元交保，台中地院裁定限制出境、出海8月。不過徐在今年5月召開記者會反控承辦檢察官張時嘉不正訊問，偵查時有性騷狀況，全案由台中高分檢調查，徐今天（22日）被傳喚出庭，有關性騷案，她表示「尊重司法」；限制出境出海部分，她說「因工作需求必須出國，我在台灣已經身敗名裂，限制出境無疑是讓我無法生存。」

徐培菁在開庭前受訪表示，今天是因為檢察官張時嘉（涉性騷案）的案子出庭，其他沒有什麼要再透露，就尊重司法。

媒體問，有關近日法院裁定限制出境、出海，徐培菁說，因法院認為她出國太多次，就限制出境，但她在國外有其他工作需求，且都很快就回台灣，以這樣的原因將她限制出境，無疑是讓她無法生存，她在台灣已經身敗名裂了，司法已經凍結帳戶、財產，她只能從國外接案、工作。她強調，多次出國都有律師陪同，沒有逃亡之虞。

徐培菁被檢方控訴，聽命於九州集團總裁陳政谷指示，成為陳政谷與林明佐橋梁，涉犯賭博、洗錢等罪，檢方先前命她以300萬交保，每次出庭都成為媒體焦點，案件因被告人數眾多，至今仍在地院行準備程序庭，尚未進入審理階段。

徐培菁今年5月間向週刊爆料，承辦案件檢察官張時嘉於訊問時有出現不當訊問，包含「為什麼幫陳政谷奔走，這麼多政商關係，妳也沒有來找我，也沒有拿錢來給我」，或是問及與前夫為何會離婚、私下當朋友、私人招待所的螯蟹很粗等語，要求調閱偵訊光碟。

有關相關指控張時嘉否認，同樣要求只要調閱光碟就可釐清。全案由台中高分檢調查，今天為第1次開庭。