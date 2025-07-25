台中國土保育團隊3年追回8億　攔截4千噸廢棄物走私輸出

▲台中國土保育團隊破獲廢塑膠混合物非法輸出案，查獲共計近4000公噸廢棄物。（圖／台中地檢署提供）



記者白珈陽／台中報導

台中國土保育團隊近3年查扣、追繳不法所得累計8億元，去年底更破獲廢塑膠混合物非法輸出案，查獲共計近4000公噸廢棄物，全案台中地檢署近日偵結，將連姓主嫌等6人依廢棄物清理法起訴。

台中地檢署今天（25日）協同環境部環境管理署、台中市政府環境保護局，邀請法務部調查局台中市調處、內政部警政署保七總隊第三大隊、財政部關務署台中關、中區國稅局、國產署中區分署、農業部林業及自然保育署台中分署、經濟部水利署第三河川分署與內政部移民署中區事務大隊等共11個橫跨海陸各專業領域機關，於關務署台中關舉辦「破案有功攜手未來跨機關結盟暨邊境廢棄物輸出入聯防記者會 」。

▲台中地檢署檢察長張介欽。（圖／台中地檢署提供）

會中指出，團隊於去年底接獲台中關通報疑似出口廢棄物案，由台中地檢署檢察官陳祥薇成立專案小組偵辦，發現有多家互相關聯的公司，以塑膠原料名義非法輸出廢塑膠混合物到國外，去年11月收網執行查緝，破獲不法業者違法收受廢塑膠混合物於廠房，再以產品名義試圖闖關。

團隊在本案順利攔截近4000公噸廢棄物，全案今年7月11日偵結，將連姓主嫌（37歲）等6名被告，以違反廢棄物清理法第46條、第48條罪嫌提起公訴。

台中地檢署檢察長張介欽表示，向環保犯罪宣戰是一個持續且長久的戰爭， 但為了保護未來世代的生存，絕對是一條必須堅持下去的路，透過本次查緝成果，有效突顯海陸跨機關聯合查緝機制建立的必要性，相信中檢國土保育團隊納入中區國稅局、關務署台中關等新成員後，將能建構更全方位之環境守護網。