九州總裁陳政谷不爽電子腳環「動不動就要充電」　聲請解除報到

▲陳政谷今年6月因羈押期滿釋放。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中地檢署偵辦九州博弈集團案，認定陳政谷是集團總裁，涉嫌洗錢438億，因羈押期滿於今年6月間由台中地院釋放，但須加戴電子腳鐐，並定期向派出所報到。陳近日以電子腳環待機時間短，陷入起床後不知要先報到、還是先充電的窘境，聲請解除報到；台中地院查出，陳屢觸發電子監控警告，一度離線，甚至當庭聲稱「我還是不會遵守定期報到」，仍有逃避審判或後續刑事案件執行可能，駁回聲請。

陳政谷的李斌主張，陳在6月17日因羈押期屆滿而釋放，全案尚未判決，且也還未進入審理程序，但法院從釋放後迄今未有任何審理計畫，卻要求陳必須配戴電子腳環及定期報到，不符比例原則。

李說，陳的電子腳環充電後待機時間甚短，起床後竟接到「應再充電」的提示，加上法院命陳應於每週2、4、6的上午8時至10時之間，向台中市第四警分局南屯派出所報到各1次，令陳陷入先充電或先前往警局報到的窘境，因此向法院聲請解除定期報到，或變更報到頻率。

台中地院查出，陳在接受電子監控期間，屢有觸發告警訊息，甚至電子腳環呈現離線且無法聯絡；8月12日訊問程序時，四分局南屯所通報陳未依裁定內容報導，但陳卻當庭表示「我還是不會遵守定期報到的處分」，可見陳已有不遵守定期報到的情形，有事實足認其有逃避審判及後續刑事案件執行之可能。

另外，每週3次的報到，有2小時的彈性報到時間，並非律師所說難以兩全的窘境，台中地院審酌，依目前強制處分內容及陳的人身自由不變的程度，尚屬輕微，與限制所欲達成保全審判、執行程序順利進行之公益目的相權衡，並非不合比例原則，仍屬適當而必要。本件聲請為無理由，應予駁回。