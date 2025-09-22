　
國際

吞劍第一視角曝光！　46公分刀刃「一路滑入食道」太驚人

▲▼吞劍第一視角曝光！　46公分刀刃「一路滑入食道」超驚人。（圖／翻攝TikTok）

▲敏絲基協助醫學研究，拍攝吞劍時的內視鏡影像。（圖／翻攝TikTok）

記者吳美依／綜合報導

美國紐約市街頭藝人敏絲基（Gin Minsky）表演吞劍已近10年，她日前接受喉鏡檢查，拍下18英寸（約46公分）長刀刃穿越喉嚨、進入食道的「第一視角」影片，如今在社群媒體爆紅，震驚不少網友。

根據內視鏡畫面，敏絲基表演吞劍時，刀刃異常順暢地一路通過聲帶、滑入食道。而網友反應兩極，有人讚嘆「太可怕但超厲害」、「太震撼了」，也有人直呼「她怎麼能夠活下來，而且還這麼冷靜？」。

這部影片是哥倫比亞大學醫學中心（Columbia University Medical Center ）聲音與吞嚥研究的最新教育計畫，醫師與語言病理學家透過高清內視鏡攝影機，檢視特殊人士的咽喉構造，其他對象還包括小號及長笛演奏者等。

@ginminsky ♬ original sound - Gin Minsky

喉科主任醫師皮特曼（Dr. Michael Pitman）表示，「我們可以非常詳細看見這些結構，並且觀察它們在人們說話、唱歌與吞嚥時的活動。」語言治療師瑞克斯（Holly Reckers）驚嘆敏絲基的冷靜，「我一直都在觀察人們的發聲與吞嚥。雖然知道吞劍原理，但親眼目睹還是讓人震撼。」

敏絲基住在布魯克林區，定期在曼哈頓杜安公園（Coney Island）等場所演出，她2017年師承老派馬戲團雜耍演員托德·羅賓斯（Todd Robbins），經過1年密集訓練才克服口腔、喉嚨底部及胃部開口三處嘔吐反射。

敏絲基透露，目前全球僅有數千人會吞劍，儘管她從未受傷，但表演前不能吃辣，「我的劍伸進胃時，會帶起胃酸和食物，所以任何如果吃了任何有辣的東西，都會讓食道出現燒灼感，那很不好受。」

敏絲基也坦言，她協助拍攝這部醫學教育影片，也是為了證明表演的真實性，「上周末表演時，我聽見觀眾席有位女士對丈夫說『那把劍一定可以伸縮！』」

●ETtoday提醒您，高度危險性的專業特技動作，切勿自行在家嘗試或模仿！

每日新聞精選

09/23 全台詐欺最新數據

吞劍雜耍特技

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地
昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

