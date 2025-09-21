川習會可望APEC登場　學者：不會「過度糾纏」台灣問題

▲川普與習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美中元首19日通話，似乎對TikTok交易帶來進展。學者分析，TikTok交易是美中雙方妥協與讓步的結果，但技術細節仍待解決。而若川普與習近平真的在亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊會晤，也不會「過度糾纏」外界高度關注的台灣議題。

通話結束後，川普表示習近平「已經批准」這份協議，但「仍需簽署完成」，雙方在貿易、芬太尼及烏俄戰爭等議題獲得正面進展。習近平則呼籲美方避免單方面貿易限制，北京在TikTok問題上「尊重企業意願，樂見企業做好商業談判」。中國商務部也於20日要求美方「切實履行相應承諾」，為中企在美營運創造公平開放環境。

新加坡媒體《聯合早報》報導，北京清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊分析，川習通話對交易釋放積極訊號，目前僅剩字節跳動在TikTok美國公司的持股比例，以及使用者數據託管等技術性問題有待處理。

外界普遍預期，川普與習近平很可能在10月底登場的APEC峰會場邊會晤。孫成昊預計，屆時毒品芬太尼（Fentanyl）將成為關鍵議題之一，因為這與美國對中國加徵20%關稅直接相關。至於台灣問題，他認為雙方對於彼此立場已有共識，因此不會「過度糾纏」。

新加坡南洋理工大學（NTU）拉惹勒南國際研究院副教授李明江也認為，TikTok交易進展反映了美中共同妥協及讓步的結果。不過，雙方短期內要達成新的貿易協議仍有障礙，華府可能繼續透過關稅施壓，北京在涉及核心利益的問題上，也不太可能做出實質讓步。