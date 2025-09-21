LIVE／樺加沙肥大暴風圈「強風雨」南北夾攻　氣象署說明颱風動態　

記者許力方／台北報導

中央氣象署指出，18號強颱樺加沙（Ragasa）強度持續上升，其中心預估明、後（22、23日）兩天將通過巴士海峽及東沙島海面，暴風圈預計明午開始逐漸接觸到蘭嶼、恆春半島、台東及高屏地區，基隆北海岸、宜花雖不在暴風圈內，但由於颱風外圍環流寬廣，雨勢也會很明顯，明天到後天清晨是影響最明顯的時候。

氣象署預報，明天樺加沙颱風及其外圍環流影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島雨勢將逐漸加大，有局部豪大雨發生機率，桃園以北、高屏地區及新竹至台南山區也有間歇的局部短暫陣雨，其他地區為多雲；晚上開始雨勢更明顯，東半部地區、恆春半島及高屏山區降雨持續，容易出現大雨或豪雨，尤其花東地區及東北部、高屏山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，北部、南部地區及中部山區也有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、屏東平地及台南以北山區並有局部大雨，中部平地影響較小，但仍有零星短暫陣雨。

樺加沙颱風及其外圍環流影響，嘉義以北、基隆北海岸、東半部地區、恆春半島、高屏山區及各離島容易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，恆春半島及蘭嶼、綠島甚至有平均風9級以上或陣風11級以上發生機率；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部沿海及恆春半島易有長浪，明晚起澎湖、馬祖也有長浪發生的機率，各海面浪高約3到5米，東南部海面及巴士海峽可以來到6米以上。