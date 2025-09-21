完美超級颱風！樺加沙暴肥到顛峰　各國上修風速「最近台時最強大」

▲樺加沙眼牆對稱完整，環流非常廣大。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

中央氣象署今（21日）晚最新觀測，18號強颱風「樺加沙」再度增強，近中心最大風速上升到每秒55公尺，瞬間最大陣風也增強至每秒68公尺（約時速245公里），7級暴風半徑維持320公里，10級暴風半徑達150公里。各國分析也一致，將樺加沙的風速上調，陣風增強到時速270公里。

氣象署觀測，樺加沙今晚10時中心位置大概是在鵝鑾鼻東南方大約550公里的海面上，過去3小時持續增強，近中心最大風速來到每秒55公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒68公尺，相當於17級風，並稍微加速，以時速21公里速度，持續朝偏西方向、往巴士海峽靠近，明（22日）晚上會來到鵝鑾鼻正南方位置，未來還有增強的趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲樺加沙核心深層對流深厚，預估將達到生命巔峰狀態 。（圖／翻攝easterlywave）



民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，樺加沙颱風眼清晰可見，核心深層對流深厚，眼牆對稱完整，「環流非常紮實、完美」，預估即將達到最顛峰狀態。雖然樺加沙颱風並不會直撲台灣，但挾著今年當前最強颱風的姿態，即便是擦邊球，對台灣仍有一定衝擊，由於樺加沙周遭環境佳，未來將會是個又強又大的颱風，範圍非常寬廣，最近台灣的時候，就是颱風最強大的時候，將以生命最顛峰的強颱姿態通過。

根據西北太平洋天氣網站分析，菲律賓氣象單位與聯合颱風警報中心（JTWC）今晚也已經進一步上調「超級颱風」樺加沙的風速，10分鐘、1分鐘風速分別達到時速195公里與145節（約時速270公里）。各國預估，由於菲律賓海的環境極為有利，預計樺加沙這顆「風王」的風速將持續增強。

▼各國上調樺加沙風速。（圖／翻攝JTWC）

