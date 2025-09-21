漢堡王「無麵包系列堡」中秋限時回歸　升級套餐優惠一次看

▲漢堡王無麵包系列漢堡限時回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接中秋節，速食品牌「漢堡王」超人氣「無麵包系列漢堡」限時20天回歸，捨棄漢堡包，主要使用火烤純牛肉片、酥炸脆雞排夾進滿滿鮮蔬，大大滿足純肉控，9月23日起全門市上市；即日起更祭出10塊雞塊下殺69元的超值優惠。

漢堡王「無麵包系列漢堡」回來了，包括「4層牛無麵包堡（原價單點299元）」、「雙層牛無麵包堡（原價單點204元）」，選用370度火烤的4盎司純牛肉片堆疊，不僅吃得到原味肉汁，還有豐富蛋白質，再加上新鮮生菜、番茄，搭配小杯可樂套餐價分別為279元、179元。

同步推出「無麵包雙層脆雞（原價單點124元）」，雞排以100%無添加的天然胡椒醃製入味，定溫酥炸至外酥內嫩，搭配小杯可樂套餐價109元，9月23日起至10月12日限時開賣，每筆訂單限購2個，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售，其餘門市售完為止。

▲漢堡王10塊雞塊限時特價69元。

另外，即日起至9月23日加碼推出「大好食雞」省錢好康，可享10塊雞塊特價69元，現省40元，每塊雞塊不到7元，每筆訂單限購2份，機場店、兒童樂園店、科技廠店未參與此優惠。

▲拿坡里推出新品「金賞烏魚子披薩」。

拿坡里近日則推出新品「金賞烏魚子披薩」，嚴選雲林在地職人手工製作的烏魚子，經過日曬熟成，口感鹹香厚實，搭配鮮美海味食材放進披薩當中，海味十足，售價880元，至10月1日前可享「買大送大」優惠，換算後每個披薩只要490元。

期間加碼祭出3大限時優惠，包括「10塊義式炸雞分享桶特價390元」，較原價650元可享6折優惠，以及平日限定「小披薩特價139元」、「3塊炸雞特價100元」，限每日下午3時前，以上優惠外帶、內用皆適用。