台灣首特效災難動作大片《逆風行動》釋前導片　鄭人碩飾戰機飛官

記者陶本和／台北報導

台灣首部空中救護影集與電影計畫《逆風行動 Seagull 7026》今於「國家防災日」9月21日釋出前導片，本計劃改編自蓋亞文化出版的小說《海鷗 7026》，講述台灣空軍「海鷗救護隊」英勇救援台灣重大救難救護任務故事。在肯特動畫創辦人導演張永昌的帶領下，集結金獎陣容鄭人碩、連俞涵、黃冠智、是元介、侯彥西、安乙蕎、蘇達、張翰等，打造熱血感動的勵志作品。

導演張永昌透露，本身曾歷經921地震，當時海鷗救護隊在極端艱難的環境下完成救援任務，對此一直身懷感激和敬意。數年前讀到小說時，深覺故事動人心弦，開始了有影像化的想法。然而因為空中救援的場景及設備造價昂貴，加上若要到山區拍攝，不論天氣或是安全問題都有相當高的不確定性，直到近年LED棚的迅速發展，透過阿榮片廠內國內最大虛擬棚、夢想動畫虛擬實景攝影棚，以180° LED 平面雙端弧形螢幕，將實景導入畫面之中，讓演員宛如就在山川或是高中之中拍攝。

張永昌表示，加上首次引進六軸平衡台，擬真的震動機制，加上能夠乘載最高2噸的重量，可將拍攝用的直升機機艙放置平台上，演員就算快速上下移動，也能兼顧真實感和安全性。此外，他也專精於動畫特效，聯手夢想動畫經過四個月的後製細心雕琢，加上編劇明毓屏和王晴晴注入真摯人性及情感張力的劇本，希望接力台灣首部高鐵災難片《96分鐘》的信心，打造下一檔深受觀眾喜愛的在地故事。

近年以《角頭》系列電影打開知名度的鄭人碩，則飾演戰鬥機飛行員，但因一次事件被迫轉戰到海鷗救護隊，是表面勇猛帥氣但內心充滿矛盾的角色，導演說，「這個角色就是要找到台帥代表，有專業、勇敢的形象，而我的第一人選就是鄭人碩！」

鄭人碩第一次見導演時也透露，一直很想演軍職，雙方一拍即合，鄭人碩不諱言，本次演出挑戰很多，「角色責任重大，心裡素質要非常的強，但我很期待。」事前除了反覆觀看一些空拍的影像理解高空視野，田調時除了像飛官們請教機械的操作，更與他們討論了許多心境與情緒的變化。

鄭人碩表示，更讓他痛苦的是，因為黑鷹直升機只有他在開，想要伸手去幫忙卻不能伸手去做，讓他很痛苦，但救難的過程所有的情緒都必須收起，彷彿是啞巴吃黃蓮。

連俞涵過去因演出《一把青》中的空軍眷屬朱青走紅，如今在《逆風行動 Seagull 7026》中扮演空軍作戰指揮部中校管制長，彷彿從「時代劇專門戶」變成「空軍專門戶」。看見前導片的成果，她表示，當演員可以參與各類型和題材的片，真的很開心，看了前導片真的覺得虛擬棚超真實，雖然大家分開拍攝，但一起在其中進入這個《逆風行動》，真的太熱血了，好期待正片拍攝出來。

是元介片中飾演一名想離開部落的原住民，本身也是排灣族原住民的他，對角色頗有感觸，透露在前置作業時與救護士長官學習基本救援，以及空中救援，他回憶，自己的筆記滿滿，覺得如果在讀書的時候有這麼認真，應該成績會更好，當然還有本身的身體條件，把身材訓練的更精實，讓角色外型更有帶入感！」

他印象最深刻的部分，是打造了1:1的直升機機艙。他說，光是看到就很震撼，雖然在棚內拍攝，但也不輕鬆，記得一場戲抱傷患跳上直升機，本以為體力還不錯，沒想到3趟之後，他發現自己的手在抖，腳超酸，隔天還鐵手鐵腳躺了半天，但之後看到釋出的海報以及前導片，那英勇背影的自己，感覺一切都值得了。

至於今年因《聽海湧》、《人生清理員》雙料入圍金鐘獎男主、男配角的台灣新星黃冠智也在本片中，飾演一名軍官家庭長大，但無心從軍甚至排斥飛行只想要創作的直升機副駕駛。不過，現實中的黃冠智對於飛行非常有興趣，從前置的上課到實際操作都好奇心滿滿，甚至自主上網查了許多關於直升機駕駛的影片觀摩，他稱拍攝最有趣的部分，就是能全副武裝，坐上黑鷹直升機的駕駛座，感覺自己就像《太陽的後裔》一樣。