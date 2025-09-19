國家防災日　南台科大演練「趴下、掩護、穩住」三步驟

▲南消五大隊鹽行消防分隊於南台科技大學進行防火與防災宣導，示範滅火器操作與逃生路線規劃。（記者林東良翻攝，下同）
記者林東良／台南報導
為響應2025年國家防災日系列活動，南消五大隊鹽行消防分隊，前往南台科技大學進行校園防火與防災宣導，強調地震演練的避難動作及校園防火準備，提升師生面對災害的應變能力與風險意識。
此次宣導內容包括防火安全教育、地震避難演練及國家防災日系列活動介紹。防火教育說明校園常見火災來源，並示範滅火器操作及逃生路線規劃；地震避難演練則配合全國「趴下（Drop）、掩護（Cover）、穩住（Hold On）」三步驟，並提醒師生熟悉避難聚集點與準備避難包。
此外，防災月活動期間（9月1日至10月31日）提供全民網路避難演練、互動闖關遊戲、VR／AR 防災虛擬體驗等，鼓勵民眾參與並上傳演練照片，提升防災教育趣味性與實用性。
消防局長李明峯表示，學校是防災教育前線，希望透過演練讓師生迅速判斷、冷靜應對各種災害，並將防火與地震避難技能落實日常。市長黃偉哲也強調，防災月不只是宣導，更是提升全民防災韌性的機會，政府將持續推動校園與社區防災教育，確保資源分配到位，讓防災意識深入日常生活。
