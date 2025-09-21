西北太平洋將有2強颱共舞　上次為10年前「天鵝」、「閃電」

▲樺加沙颱風今天將增強為強颱。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中度颱風樺加沙持續接近，中央氣象署預估，今天下午有機會增強為強颱，暴風半徑可能達300公里，而上一次西北太平洋同時有2個強颱為2015年8月20日的第15號天鵝颱風及第16號閃電颱風。

根據氣象署資訊，樺加沙颱風今天上午8時中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約770公里之處，向西北西轉西進行，對台灣東南部海面及巴士海峽將構成威脅。而日本東方海面的強颱「浣熊」今天凌晨2時中心位置在北緯26.8度，東經153.8度，以每小時18公里速度向西北西進行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署預報員張承傳表示，樺加沙颱風移動過程將持續增強，預計今天下午就有機會增強為強颱，暴風半徑將達300公里，屆時西北太平洋上將有2個強颱，而最近一次西北太平洋同時有兩個強颱為2015年8月20日的第15號天鵝颱風及第16號閃電颱風。

張承傳指出，2015年天鵝颱風從台灣東方外海北上，移動過程中就減弱成中度颱風，而閃電颱風當時從日本東方海面北上，對台灣則無影響。

他表示，雖然此次西北太平洋將同時存在2個強颱，但彼此沒有相互影響跡象，且浣熊颱風距離較遠，對台灣沒有影響。

氣象署也說，今天上午8時30分已針對樺加沙發布海上颱風警報，其暴風圈預計明、後天最接近台灣，今天下午至周二以強颱等級影響台灣天氣，預估傍晚至晚間發布陸上颱風警報。