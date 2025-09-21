快訊／8級強風要來了　樺加沙侵襲率飆85%

▲最新颱風暴風可能到達時間及機率圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

8級以上強風要來了！中度颱風樺加沙進逼，中央氣象署表示，將於今日8時30分發布海上颱風警報。氣象署預報員預報員林定宜指出，今晚可能發布陸上警報。根據氣象署最新未來120小時颱風暴風侵襲機率，恆春最高達85%。

氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，颱風外圍環流影響，今上午至周一晚上，蘭嶼、屏東縣局部地區有平均風9級以上，或陣風11級以上發生的機率；新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣（含綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

根據氣象署最新未來120小時颱風暴風侵襲機率，恆春最高達85%，蘭嶼76%、高雄市61%、屏東縣55%、台東縣44%、台南市43%、澎湖縣23%，其他縣市則低於20%，而包括基隆市、台北市、新北市、桃園縣、新竹縣市、苗栗縣、宜蘭縣則降至0%。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晚可能發布陸上警報，預估周一下午暴風圈會接觸陸地；樺加沙目前強度為中颱上限，今天可能變強颱，未來以西北西穿過巴士海峽機率較高，而周一下午到周二一整天影響最劇烈。

▼最新未來120小時颱風暴風侵襲機率圖。（圖／氣象署）

