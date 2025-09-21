「樺加沙」今將增強為強颱　氣象署最快傍晚發布陸上警報

記者周湘芸／台北報導

中度颱風樺加沙持續接近，中央氣象署今（21日）日上午8時30分發布海上颱風警報，其暴風圈預計明、後天最接近台灣，且可能在今天白天就增強為強烈颱風，今天下午至周二以強颱等級影響台灣天氣，氣象署預估傍晚至晚間發布陸上颱風警報。

▲「樺加沙」海上警報發布。（圖／氣象署提供）

根據氣象署資訊，樺加沙今天上午8時中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約770公里之處，向西北西轉西進行，對台灣東南部海面及巴士海峽將構成威脅。

氣象署簡任技正伍婉華表示，樺加沙預計明、後天影響台灣最明顯，東半部、南部地區及各地山區有明顯降雨，花東、宜蘭及高屏山區有豪雨等級以上降雨。她也說，樺加沙預計今天白天就會增強為強颱，今晚至周二以強颱等級影響台灣，氣象署預估傍晚到晚間發布陸上颱風警報。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

伍婉華指出，目前台灣上空仍可見陽光，隨著樺加沙外圍環流接近，今天下午基隆北海岸、東北部及花蓮開始有間歇陣雨，台東也有零星短暫陣雨，午後中南部有雷陣雨，嘉義以南地區要留意局部大雨。

她指出，樺加沙明、後天影響台灣最明顯，東半部、基隆北海岸、屏東地區及各山區有局部大雨或豪雨，花蓮地區、宜蘭及高屏山區也有局部豪雨。周三白天颱風遠離，花東降雨仍持續，且有大雨機率。

溫度方面，伍婉華表示，受颱風外圍環流沉降影響，今天亦有高溫，台中以北及雙北有36度以上。另外，今天海面風力也逐漸增強，陸地也有強陣風出現，沿海及外島陣風都有8至10級，暴風半徑經過範圍更可能有10級以上強陣風，台南以北、雙北、花東沿海及澎湖、金門及馬祖也有平均風力6級、陣風8級，蘭嶼及屏東更有平均風力9級、陣風10級。

▲今天沿海及外島陣風都有8至10級，暴風半徑經過範圍更可能有10級以上強陣風。（圖／氣象署提供）