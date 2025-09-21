秋颱樺加沙強又大！　風雨最劇時間曝

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林得恩分析今天到周三的「逐日風雨」，提醒樺加沙颱風是個又強又大的秋颱，周一晚上至周二風雨最顯著。

▲樺加沙來勢洶洶。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，根據中央氣象署今晨2時最新颱風路徑情資分析顯示，中度颱風樺加沙正以每小時15公里的速度，向西北方向前進，後續強度將會持續增強。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



林得恩說，預估今日白天起，樺加沙近中心最大風速每秒51公尺，達到強烈颱風的等級，7級風暴風半徑300公里，10級風暴風半徑也有120公里，是個又強又大的秋颱。他並分析逐日風雨：

►今天

受到颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大台北、東北部、東部開始轉為短暫陣雨天氣，午後中南部並有局部大雨發生的機率。

沿海仍容易有較強的陣風發生。

基隆、恆春、東半部開始出現長浪。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）





►周一白天

雨區範圍擴大，雨勢也漸趨明顯，東半部、基隆、宜蘭有大雨或局部豪雨，桃園以北、高屏地區及新竹至台南山區也有局部短暫陣雨。

台灣海峽上的沿海及東南側開始出現8至9級以上強陣風。

長浪區域將逐步擴展至南部、澎湖、馬祖。各沿海都有可能出現巨浪。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



►周一晚上至周二

受颱風及其外圍環流影響，風雨最顯著。東半部、恆春半島及高屏山區都有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨發生，尤其東部、東南部地區及東北部、高屏山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。北部、南部及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、屏東地區、其他山區並有局部大雨發生的機率，中部亦有零星短暫陣雨。

各沿海風力再增強至8至10級或以上強陣風。

北部、東北部、東部、東南部及中南部與澎湖、馬祖沿海出現3至5米或以上的大浪。

►周三白天

受颱風遠離之殘餘外圍雲系影響，東部、東南部、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，仍有局部大雨或豪雨發生的機率。

風浪逐漸減緩，降雨範圍轉小。