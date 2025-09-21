不幸的原因是「不了解自己」　列表後可以「增加幸福時間」

▲很多人不了解自己做什麼會感到「真正幸福」。（圖／CFP）
作者／金井孝
譯者／高宜汝
摘自／方智出版《你與幸福的距離，只有2小時：有錢又快樂的人都這樣做》
美國傳奇歌手麥可．傑克森有一座專屬的遊樂園。聽到這件事的時候雖然覺得很厲害，不過實際上不可能365天都在裡面玩，若有人問我「你想要專屬的遊樂園嗎？」我不想要。
其他像是聽到「用被動收入生活，一輩子都不用工作」時，或許會覺得很羨慕，但是過這種生活的人少之又少。我認識兩位出生於富裕家庭、不工作也沒關係的人，可是他們不但沒有悠閒度日，還投入各種工作。可能是因為「什麼都不做」實在太無聊了。此外，我也認識透過投資賺到幾億的人，他在什麼都不做的期間罹患了憂鬱症。
說到頭來，我覺得「什麼都不做」就能幸福生活的狀態只是幻想。真正能讓自己幸福的，不是閃閃發光的璀璨生活，找到「屬於自己的最棒」才是唯一解方。換個說法就是，找到屬於自己的成功。
如果你想幸福生活，一定要找出「真正」想要的事物。
●自己意外地不了解自己
即使告訴大家「想變幸福，必須知道屬於自己的幸福是什麼」，應該會有人回答「不用你說我也知道」，還會有人說「可是難就難在這裡啊」。
沒錯，大家都懂的道理意外是個難題，回答不出來的人還比較多。畢竟我們看不見自己的內心，出生時也沒有附上設計圖或說明書。
大部分的幸福無法在普通的生活過程中找到。原因很簡單，因為我們不會在日常生活中客觀地觀察名為「自己」的存在。
●列表後就能看到答案
然而，明白幸福是什麼雖然是難題，但屬於自己的幸福卻意外好找。縱然沒有設計圖或說明書，我們也可以感覺自己的「內心反應」。
方法很簡單。盡可能列舉自己喜歡的事物，再製作讓自己幸福的事物一覽表就好，藉此重新觀察自己，確認內心的反應。
細節會在下段內容一一說明。
●製作讓自己幸福的事物一覽表：
我喜歡泡三溫暖。
也喜歡水蜜桃。
還喜歡咖啡。
所以我也喜歡咖啡廳。
光是上午在咖啡廳工作，就讓我覺得舒適。
工作有進度的話會更開心。
如同上述，重新寫出自己喜歡的事物之後，就會察覺各種新發現。你會發現「啊，我也喜歡那個」、「這個也很有趣」。
．看到夏天的浮雲心情會很愉快。
．折衣服時心情很好。
．喜歡沙發上的靠枕。
當你開始發現這些小事，幸福就不再是難題。因為你可以有意識地增加讓自己幸福的時間。
寫到這裡，也讓我想起我非常喜歡以前某家甜甜圈專賣店送的咖啡杯贈品，重量剛剛好。我喜歡到還特地上網搜尋，在拍賣網站買了另個一模一樣的杯子。雖然杯子的價格才幾百日圓，但是每次用它喝咖啡都好幸福。
製作讓自己幸福的事物一覽表，就可以離幸福更近一步，因為你開始明白幸福是什麼。而那些事物將造就「最好的時光」。
●製表的訣竅
製作一覽表也有祕訣。訣竅就在於以這三個類別來思考：
① 輕鬆就能做到的事。
② 努力一點就能做到的事。
③ 異想天開的事。
用這三類來思考，不但可以重新找出日常的小幸福，也可以毫無顧慮地寫下常規之外的遠大夢想。
① 輕鬆就能做到的事：
．洗三溫暖。
．吃水蜜桃。
．點香氛。
．喝花草茶。
．泡澡。
．做指甲。
．按摩。
．看電影。
．聚餐。
．吃炸豬排。
．寫部落格。
．聽客戶的煩惱。
諸如此類的事都屬於日常生活中馬上能做到的。只要你想要，馬上就做得到的簡單小幸福。
假若連這小幸福都想不到，就從「喜歡的食物」開始思考吧。相信大多數的人都回答得出來。思考喜歡的食物時，大家應該會想起以前吃過的美味餐點，並想像它的味道。想必「好好吃」的心情也正在內心重現，這就是在內心找到答案的狀態。
簡單來說，這就是你的人生軸。不要用大腦思考，用內心感受。這種感覺，在列舉食物之外的事物時也十分重要。就像「啊～～泡溫泉真的很舒服」、「看動作電影真的很暢快」，要在感受心情的同時製作一覽表。
② 努力一點就能做到的事：
這類屬於多少有些負擔，不過還是做得到的事。以我來說會想到這些事情。
．溫泉旅行。
．到夏威夷旅行。
．在健身房上教練課。
．買件好大衣。
．參加全程馬拉松。
．跳傘。
．參加單簧管表演。
．出書。
．在大型會場辦講座。
我是因為興趣才學單簧管，若要在別人面前表演必須大量練習，所以我把它歸在這一類。
③ 異想天開的事：
列舉如果實現的話會超級開心的事吧。在這個類別中請忘掉所有拘束，自由妄想。
．蓋棟價值十億日圓的大豪宅。
．在職棒球賽開球。
．演出好萊塢電影。
．寫出大賣一千萬本的暢銷書。
．把大阪的新幹線車站從新大阪搬到梅田。
．世界和平。
試著用這三種類別來分類後，會出乎意料地想出驚人的大事。因為跟做不做得到無關，更能放鬆地寫下來。越了解自己的欲望，變幸福的路就會越輕鬆。
