正妹貝貝代抽號爆紅！郝龍斌曝往事：現在都大三了

記者柯振中／綜合報導

國民黨主席選舉20日進行候選人號次抽籤，參選人郝龍斌由正妹「貝貝」代表抽籤，貝貝的高顏值瞬間吸引了大量眼球。對此，郝龍斌本人也透露，剛認識貝貝的時候，還只是坐在父親肩頭的可愛女孩，如今他要投入黨主席選舉，貝貝得知後立即召集夥伴幫忙，讓他相當感謝。

郝龍斌在臉書上表示，國民黨主席選舉20日上午抽號次，代理他出席的女孩引起不少詢問。其實這名女孩便是陪同登記參選、協助展示張大春老師「無私」墨寶的女孩。

郝龍斌提到，這名女孩是前市府同仁的掌上明珠「貝貝」，並且回憶2人剛認識時的往事。當年他認識貝貝時，僅是坐在父親肩頭上的可愛女孩，如今都已成了大學三年級的學生，「知道我決定投入主席選舉，貝貝熱血邀請她幾位好朋友，一起利用課餘時間來幫忙。」

除了分享與貝貝的往事以外，郝龍斌也在臉書上分享，20日人到雲林拜會立法院長韓國瑜，除了受到對方的熱情接待以外，也促膝長談國家大事到地方點滴，「韓院長特別回憶起，當年因為我在台北市長任內的邀請，才有機會到北農服務，這段難得的緣分，我們都十分珍惜。」

