政治 政治焦點 國會直播 專題報導

正妹貝貝代抽號爆紅！郝龍斌曝往事：現在都大三了

▲▼神秘正妹貝貝幫抽號，郝龍斌曝與她的淵源。（圖／翻攝臉書／郝龍斌）

▲正妹貝貝幫抽號，郝龍斌曝與她的淵源。（圖／翻攝臉書／郝龍斌）

記者柯振中／綜合報導

國民黨主席選舉20日進行候選人號次抽籤，參選人郝龍斌由正妹「貝貝」代表抽籤，貝貝的高顏值瞬間吸引了大量眼球。對此，郝龍斌本人也透露，剛認識貝貝的時候，還只是坐在父親肩頭的可愛女孩，如今他要投入黨主席選舉，貝貝得知後立即召集夥伴幫忙，讓他相當感謝。

郝龍斌在臉書上表示，國民黨主席選舉20日上午抽號次，代理他出席的女孩引起不少詢問。其實這名女孩便是陪同登記參選、協助展示張大春老師「無私」墨寶的女孩。

▲▼神秘正妹貝貝幫抽號，郝龍斌曝與她的淵源。（圖／翻攝臉書／郝龍斌）

▲正妹貝貝幫抽號，郝龍斌曝與她的淵源。（圖／翻攝臉書／郝龍斌）

郝龍斌提到，這名女孩是前市府同仁的掌上明珠「貝貝」，並且回憶2人剛認識時的往事。當年他認識貝貝時，僅是坐在父親肩頭上的可愛女孩，如今都已成了大學三年級的學生，「知道我決定投入主席選舉，貝貝熱血邀請她幾位好朋友，一起利用課餘時間來幫忙。」

▼貝貝日前協助郝龍斌展示「無私」的墨寶 。（資料照／記者黃克翔攝）

▲▼ 登記參選國民黨主席-郝龍斌 。（圖／記者黃克翔攝）

除了分享與貝貝的往事以外，郝龍斌也在臉書上分享，20日人到雲林拜會立法院長韓國瑜，除了受到對方的熱情接待以外，也促膝長談國家大事到地方點滴，「韓院長特別回憶起，當年因為我在台北市長任內的邀請，才有機會到北農服務，這段難得的緣分，我們都十分珍惜。」

▼郝龍斌拜會立法院長韓國瑜。（圖／郝龍斌辦公室提供）

▲▼國民黨主席候選人郝龍斌拜會立法院長韓國瑜。（圖／郝龍斌辦公室提供）

 
09/21 全台詐欺最新數據

百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強

板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

相關新聞

沒去辯論原來是與辣個男人見面！　郝龍斌拜會韓國瑜曝「4字祝福」

沒去辯論原來是與辣個男人見面！　郝龍斌拜會韓國瑜曝「4字祝福」

國民黨主席選舉已於19日登記截止，訂於10月18日投票。候選人之一的台北市前市長郝龍斌，今（20日）未出席電視台舉辦的首場電視辯論會，而是特別南下雲林拜會立法院長韓國瑜。郝透露，韓國瑜祝福他「心想4成」，而他也一定不負所託，穩大局、返執政。

盧秀燕、韓國瑜、柯文哲2028都要選？　藍黨魁參選人強調制度

盧秀燕、韓國瑜、柯文哲2028都要選？　藍黨魁參選人強調制度

跟鄭麗文都推九二共識　羅智強：跟中國交往才能作為跟美交往籌碼

跟鄭麗文都推九二共識　羅智強：跟中國交往才能作為跟美交往籌碼

黨魁辯論館長問藍白怎合？　鄭麗文：雙方中常會決議共同頒佈實施

黨魁辯論館長問藍白怎合？　鄭麗文：雙方中常會決議共同頒佈實施

拋恢復國統綱領、開啟國共論壇　張亞中：盼2027談出結果作競選主軸

拋恢復國統綱領、開啟國共論壇　張亞中：盼2027談出結果作競選主軸

政治國民黨貝貝郝龍斌韓國瑜

