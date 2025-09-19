女陸客金門自由行遭撞！頭部重創命危腦死　搭船返廈門醫治

▲女陸客來台自由行車禍命危，搭船返廈門救治。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門縣金湖鎮18日下午發生一起汽車追撞電動機車的事故，一名來台自由行的陸籍許姓女遊客頭部重創昏迷，送往加護病房急救中，目前腦死命危。經家屬與醫院主治醫師討論病況後，今（19）日上午在紅十字會與醫護人員護送下，搭乘最早船班送返廈門當地醫院進行醫治。

警方表示，事發於下午1時25分，地點在太湖路三段12352號路燈桿前路段。當時64歲李姓婦人駕駛白色轎車，沿太湖路由西往東行駛於慢車道，不慎自後方猛力追撞一輛33歲陸籍許女騎乘的租賃微型電動機車，造成許女頭部重創昏迷，送往衛生福利部金門醫院急救，肇事駕駛李女則未受傷。

許女遊金自由行車禍，因頭部受到重創陷入昏迷命危，緊急送往衛福部金門醫院加護病房搶救；許女在大陸擔任醫生的丈夫也在海基會、縣府與紅十字會等單位協助下，當日傍晚經小三通搭末班船趕抵金門探視；經家屬與醫院主治醫師討論病況後，今日上午在紅十字會與醫護人員護送下，搭乘最早船班送返廈門當地醫院進行醫治。

縣府參議陳祥麟代表縣長陳福海前往水頭碼頭關心。他表示，縣長昨一接獲此車禍消息，便囑咐他趕到醫院現場關心並提供必要之協助；目前雙方的共識，是依許女丈夫的要求，在最快的時間將傷患送回到廈門的醫院進行後續醫治。

陳祥麟說「傷者為大」，縣長也指示在後送的機制上也必須以最優化的方式進行；對此，昨日已與移民署、CIQS等相關單位做好協調，提供家屬與傷患迅速、便捷的通關；由於許女的丈夫是醫生、同行的友人也是醫護人員，金門醫院也再加派1名護理人員隨行照料，讓傷患順利返回廈門醫治。

陳祥麟強調，現階段「一切以救人為優先」，關於車禍的調查，金門縣警局已在進行蒐證並釐清肇責，後續也會協助傷患家屬到金門處理相關賠償問題。