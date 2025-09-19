43隻保育海豚慘遭切塊淪釣餌　屏東漁船遠洋瘋狂獵殺下場慘了

▲屏東地檢署查獲「漁勝發」號涉獵殺海豚。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

東港籍遠洋漁船「漁勝發」船長田姓男子，在北太平洋海域指揮船員非法獵捕並宰殺43隻保育類海豚，分割成碎塊作為釣捕鯊魚的餌料。此行為遭加拿大漁業暨海洋部空中監控拍下影像，並通報我國漁業署，屏東地檢署檢察官黃筱真獲報指揮海巡、保七與移民署等單位查獲，依野生動物保育法起訴，另6名印尼籍船員則獲緩起訴處分。

起訴書指出，田姓男子為國籍漁船「漁勝發」船長，僱用10名印尼籍船員，以延繩釣方式捕撈鮪魚、鯊魚、鬼頭刀等魚類。明知海豚為公告列入保育類的珍貴稀有動物，不得隨意獵捕宰殺，卻在113年5月29日至8月21日航程中，持漁槍、電魚勾等工具，指揮船員將海豚擊殺並分切成碎塊，作為延繩釣魚餌，總計獵捕43隻。

未使用的海豚餌料與外皮則遭隨意棄置於外海。事發時，加拿大漁業暨海洋部空拍發現並錄下相關影像，連同報告書轉送台灣漁業署。檢方調查後，在114年7月「漁勝發」返台停泊時，依法拘提田男、6名涉案船員，並搜索船隻；另4名已離船的船員則發布通緝。

檢方認定，田男違反《野生動物保育法》第41條，非法獵捕宰殺保育類野生動物，依法提起公訴。至於6名印尼籍船員，考量其受僱指揮及社會公共利益，分別獲得一年緩起訴處分，並須於半年內各繳交新台幣6萬元予公庫。