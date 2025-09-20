　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

沖出夢想！8視障咖啡師將代表台灣　赴韓挑戰國際賽

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台灣愛之光公益協會今天上午舉行記者會。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台灣首組視障咖啡師團隊將於10月17日代表台灣，挑戰韓國國際咖啡錦標賽！台灣愛之光公益協會今天（20日）上午在南屯「愛之光園區」舉辦「韓國國際錦標賽－夢想起飛記者會」，宣布將由8位視障咖啡師披掛上陣，以專業與勇氣站上國際舞台，讓台灣的咖啡香飄向世界。

台中市政府工策會總幹事黃于珊表示，產業與公益的結合，不僅提供視障朋友一技之長，更讓社會看見他們的專業價值，市長盧秀燕近年積極推動友善職場與多元就業政策，致力提升視障者的就業率與勞動參與，愛之光協會已培育出的25位國際證照咖啡師，就是最好的成果。她同時肯定愛之光在2024年榮獲「台中市十大伴手禮評審團大獎」，成功打造公益與產業雙贏的典範。

代表隊中，林家姊弟在協會培訓下，一同考取「IOPCA國際手沖咖啡師證照」，並創立獨立品牌。弟弟林晉陞熱愛街舞，是台灣少見的視障Breaking舞者，他與姊姊林宸萱將一同參賽，展現「不因看不見而放棄熱愛」的精神。另一位參賽者李旻儒，一眼全盲、一眼僅能辨識模糊輪廓，卻能憑嗅覺與味覺描繪咖啡風味；她2023年創立「咖啡工作室」，積極參與市集，更在2025年獲選為台中市「經濟力女力代表」。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

此外，曾是電腦工程師的黃帝瑋，剛開始對熱水心生畏懼，但靠著不斷練習，沖煮出一杯杯穩定香醇的咖啡。他笑說：「人生就像程式碼，錯誤能修正、困難能解決；視障不是限制，而是用另一種方式看世界。」

愛之光公益協會自2013年成立，持續推動護眼防盲教育、視障職能培訓，設立視障關懷園區、黑暗體驗館與視障咖啡廳，至今完成超過553場檢篩宣導，服務人次逾5萬。協會指出，全台約九成視障者屬於後天失明，其中八成是可避免的遺憾，長期透過《護眼列車》走進社區，守護長者視力，也於2024年啟動「視障行動咖啡車環島之旅」，讓咖啡香氣走遍全台。

顏平芳祕書長表示，感謝各界支持，「這趟夢想起飛之旅能順利啟程，要感謝台中市政府工策會、珈神國際證照學院、惠中扶輪社、精湛建設、珈凌科技、苗栗桐花扶輪社、聖岱實業、松柏住宿長照、群育同濟會等單位慷慨贊助，讓團隊無後顧之憂，專注迎戰國際。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強
獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中華醫大餐旅系勇奪全國銀養創新料理大賽冠軍　連2年稱霸全國

技職教育三連霸　台南勇奪教育部最高榮譽「優等獎」

2025新竹X梅竹黑客松　「32iterations」隊伍勇奪冠軍

高雄婦搭車屏東訪友忘帶手機迷途　內埔警畫路線解圍

2025「新竹X梅竹黑客松」盛大登場　鼓勵青年大膽挑戰

迎馬年！桃園全國春聯書法比賽10/3起線上報名　總獎金逾60萬

遊客遺失包包　台東大武警迅速尋回

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化差異

手刀要快！　大龍門「鱻漫遊」健行報名迄9/30額滿截止

防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育　營造廉能職場環境

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

中華醫大餐旅系勇奪全國銀養創新料理大賽冠軍　連2年稱霸全國

技職教育三連霸　台南勇奪教育部最高榮譽「優等獎」

2025新竹X梅竹黑客松　「32iterations」隊伍勇奪冠軍

高雄婦搭車屏東訪友忘帶手機迷途　內埔警畫路線解圍

2025「新竹X梅竹黑客松」盛大登場　鼓勵青年大膽挑戰

迎馬年！桃園全國春聯書法比賽10/3起線上報名　總獎金逾60萬

遊客遺失包包　台東大武警迅速尋回

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化差異

手刀要快！　大龍門「鱻漫遊」健行報名迄9/30額滿截止

防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育　營造廉能職場環境

超商「防颱優惠」一次看！水、泡麵、微波鮮食「買2件更省」

爆背刺害死于朦朧「摯友男星發聲了」！　痛訴：惡意轉發深深刺痛我

竹市私有地整片圍牆疑遭強風吹塌！倒楣轎車停旁邊遭砸

藍營抗議「中捷經費遭砍」　交長提統籌分配款：市民自有公評

桃園盃／圍棋六段小將打棒球也猛　陳奕樺單場雙安領軍中港進8強

控中捷藍線「中央欠約53億補助」　藍委怒撂話：擬將預算退回重編

小龍女李恩菲「樓梯間中空」脫了！倒出超兇上圍 邪惡視角全被拍

快訊／台積電漲30元收1295天價　台股大漲302點至25880

拋黨魁政見！郝龍斌拜會軍公教警消　承諾修法「停砍退休年金」

鄧愷威對道奇3局狂飆6K、兩度三振大谷　美媒預測最終戰登板日

【快摸偶～】橘貓伸短手輕撫奴才討摸　害羞眼神懇求超級萌XD

地方熱門新聞

徐榛蔚：12個村里7000人明早8點撤離

釋昭慧發起「普發1萬捐國家」　他反問：能拒絕信眾供養？

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化

樺加沙陸警發布　違規進警戒區可罰25萬　

柬埔寨台商會籲看見當地投資潛力

大龍門「鱻漫遊」健行報名　迄9/30額滿截止

台南永康區同時2處住宅火警住警器警報發揮關鍵性差別

防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育

社工助葬禮　4年後宵夜被警盯上暖翻

「挽袖捐血、讓愛延續」台南北區大興公園吸引大批民眾回應

首屆國際兒少書展人潮爆棚　明年高雄接棒

平均載客數不到1人　花蓮市區307線停駛

「以破壞換生機」台南義消鍛鍊破壞器材技能守護市民

2025運動嘉年華熱鬧登場黃偉哲帶頭體驗展現全民動能

更多熱門

相關新聞

25歲台男大阪落網！「詐團新招」騙裝監視器

25歲台男大阪落網！「詐團新招」騙裝監視器

日本大阪一名70多歲女性遭冒充警察的詐騙集團以電話欺騙，指示她在住家玄關及客廳安裝具通話功能的「監視攝影機」，藉此監控其動向，並從她手中騙取約1000萬日圓（約新台幣200萬元）。

為「台北2026世界郵展」暖身　中華郵政董座率團前進首爾宣傳

為「台北2026世界郵展」暖身　中華郵政董座率團前進首爾宣傳

擔憂衝擊！新加坡總理警告：不台獨、不武統

擔憂衝擊！新加坡總理警告：不台獨、不武統

北醫大研究：打B肝疫苗可降低糖尿病風險15%

北醫大研究：打B肝疫苗可降低糖尿病風險15%

鄧愷威確定明天先發！強碰大谷翔平

鄧愷威確定明天先發！強碰大谷翔平

關鍵字：

視障咖啡師台灣國際比賽愛之光公益台中报道

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面