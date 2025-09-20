沖出夢想！8視障咖啡師將代表台灣　赴韓挑戰國際賽

▲台灣愛之光公益協會今天上午舉行記者會。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

台灣首組視障咖啡師團隊將於10月17日代表台灣，挑戰韓國國際咖啡錦標賽！台灣愛之光公益協會今天（20日）上午在南屯「愛之光園區」舉辦「韓國國際錦標賽－夢想起飛記者會」，宣布將由8位視障咖啡師披掛上陣，以專業與勇氣站上國際舞台，讓台灣的咖啡香飄向世界。

台中市政府工策會總幹事黃于珊表示，產業與公益的結合，不僅提供視障朋友一技之長，更讓社會看見他們的專業價值，市長盧秀燕近年積極推動友善職場與多元就業政策，致力提升視障者的就業率與勞動參與，愛之光協會已培育出的25位國際證照咖啡師，就是最好的成果。她同時肯定愛之光在2024年榮獲「台中市十大伴手禮評審團大獎」，成功打造公益與產業雙贏的典範。

代表隊中，林家姊弟在協會培訓下，一同考取「IOPCA國際手沖咖啡師證照」，並創立獨立品牌。弟弟林晉陞熱愛街舞，是台灣少見的視障Breaking舞者，他與姊姊林宸萱將一同參賽，展現「不因看不見而放棄熱愛」的精神。另一位參賽者李旻儒，一眼全盲、一眼僅能辨識模糊輪廓，卻能憑嗅覺與味覺描繪咖啡風味；她2023年創立「咖啡工作室」，積極參與市集，更在2025年獲選為台中市「經濟力女力代表」。

此外，曾是電腦工程師的黃帝瑋，剛開始對熱水心生畏懼，但靠著不斷練習，沖煮出一杯杯穩定香醇的咖啡。他笑說：「人生就像程式碼，錯誤能修正、困難能解決；視障不是限制，而是用另一種方式看世界。」

愛之光公益協會自2013年成立，持續推動護眼防盲教育、視障職能培訓，設立視障關懷園區、黑暗體驗館與視障咖啡廳，至今完成超過553場檢篩宣導，服務人次逾5萬。協會指出，全台約九成視障者屬於後天失明，其中八成是可避免的遺憾，長期透過《護眼列車》走進社區，守護長者視力，也於2024年啟動「視障行動咖啡車環島之旅」，讓咖啡香氣走遍全台。

顏平芳祕書長表示，感謝各界支持，「這趟夢想起飛之旅能順利啟程，要感謝台中市政府工策會、珈神國際證照學院、惠中扶輪社、精湛建設、珈凌科技、苗栗桐花扶輪社、聖岱實業、松柏住宿長照、群育同濟會等單位慷慨贊助，讓團隊無後顧之憂，專注迎戰國際。」