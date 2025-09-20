超詭異！興達電廠爆炸原因出爐　法蘭墊片「開機後直接蒸發」

▲▼興達電廠爆炸原因的法蘭關鍵密封墊片蒸發（右），左為正常情形。（圖／台電提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄興達電廠9日晚間發生爆炸，不少在地居民被巨大火球嚇壞。台電今（20）日召開記者會指出，是「法蘭」（flange）未使用正確規格的密封墊片，9日首度進行熱燃料試運轉時，墊片因遭受近300度高溫影響而失效，進而引起天然氣洩漏及火災。台電表示，消防火調及台電人員入場勘查時，發現有一個墊片「消失」不見了，已排除是人為故意移除，至於是測試時使用臨時墊片未換回正式墊片，導致不耐高溫被燒毀，或是正式墊片的規格不符，有待進一步調查確認。

台電指出，經調查，事故原因為興達新建機組工程承攬廠商在新2號機2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線設備，一個法蘭未使用正確規格的密封墊片，9日首度進行熱燃料試運轉時，墊片因遭受近300度高溫影響而失效，進而引起天然氣洩漏及火災。

調查報告中指出，新2號機2-2號氣渦輪機從7月25日點火後至9月8日，時數達195小時，都是使用常溫燃料，9日事故當天首次啟用「天然氣加熱器」（PCHE），當日天然氣逐步加溫至297度，系統隨即偵測到天然氣外洩，天然氣瞬間洩漏且洩散，因現場高溫導致天然氣燃燒。

▲台電董事長曾文生。（圖／記者陳宏瑞攝）

台電副總經理鄭慶鴻指出，消防火調及台電人員入場勘查時，發現有一個墊片「消失」不見了，由於整條管路至少有100多個地方會使用到墊片，且事故墊片距離地面逾20公尺，必須架設鐵架才能拆除，過程相當繁重，因此已排除是人為故意移除，而且試運轉前也經過常溫、常壓測試，所以也排除「忘了裝」墊片的問題。

至於是正式墊片規格不符開機後直接「蒸發」，還是測試後未換回正式墊片就開機，才導致墊片被融化，台電表示有待進一步調查。

台電強調，此次事故影響範圍主要位於新2號機2-2號氣渦輪機的天然氣加熱器週邊，主發電設備本體並未受損，但仍需進一步詳查。經全面檢視，新2號機2-1號氣渦機及新1號機均已確認排除風險，運轉安全無虞。火災事故檢討報告已於19日提報高雄市政府，後續將配合市府同意恢復試運轉作業。