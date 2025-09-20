　
社會 社會焦點 保障人權

退休講師「顧11月大孫51天」身心俱疲　溺殺孫後尋短不起訴

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中豐原7月爺殺孫雙屍命案，因白男身亡殺人罪不起訴。（圖／記者鄧木卿攝）

記者許權毅／台中報導

台中市豐原區7月不平靜，先是發生五口命案，事發隔日又發生白姓退休講師「溺殺」親孫，隨後墜樓身亡案件。檢方調查，白男今年5月起跟太太一起替兒子照顧剛出生11個月的孫子，51天後疑似因身心俱疲，竟將孫子溺死又墜樓，近日檢方偵結，因白男身亡依法不起訴。

檢警查，白男（75歲）從今年5月13日起，跟妻子一起照顧孫子，曾跟家屬透露過感到疲累負擔，但始終未能解決。7月3日上午9點半，白男疑似不堪壓力，竟把孫子帶進浴室，放進水盆內，導致孫子口鼻呼吸道遭水阻塞，因此窒息溺斃而亡。

白男犯案後，在9點47分從豐原區西安街自家頂樓、4樓墜下身亡，正好有路人經過發現報案，警方進入屋內搜查時，赫然發現浴室有嬰兒溺亡。

▲▼台中爺孫雙屍...阿嬤哭到需人攙扶　檢指示11月大男嬰解剖追死因。（圖／記者許權毅攝）

▲檢警當時相驗解剖男嬰遺體，確定係遭爺爺丟進水盆溺亡。（圖／記者許權毅攝）

當時白男妻子廖女看見屋內外慘狀，悲痛欲絕。白男則留下書信稱「對不起太太，先帶走孫子，以死謝罪」等語。據悉，白男曾認國立大學講師，退休多年，疑似因教養問題困擾許久，才身心崩潰犯案。

白男雖涉殺人罪嫌，但案發後身亡，依刑事訟訴法規定不起訴處分。白姓男嬰經檢方指示解剖，確定為窒息溺斃身亡。

台中退休雙屍死亡溺水水盆

