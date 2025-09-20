載到狠殺前女友17歲少年　運將曝他當下反應「口音怪怪的」

記者黃翊婷／綜合報導

17歲駱姓少年不滿顏姓女大生分手後要求討回交往期間的禮物，竟持40公分長刀砍死對方，隨後騎車從台中沙鹿返回苗栗老家，再變裝搭乘火車前往彰化躲藏。過程中一名計程車司機意外載到駱姓少年，司機表示，駱姓少年當時口氣平靜，只是口音怪怪的，不知道是否是在刻意掩飾，但這只是他個人的想法。

▲駱姓少年行凶之後，竟返家變裝，再逃到彰化藏匿，但還是很快就被警方鎖定並逮捕。（資料照／記者白珈陽攝）

回顧案件經過，駱姓少年因不滿剛分手的顏女要求討回交往期間的禮物，竟帶著網購的40公分長刀前往台中沙鹿，他先向路人借電話約出顏女，行凶之後隨即騎車逃亡到苗栗老家，接著變裝搭乘火車到彰化，並搭乘計程車前往摩鐵藏匿。

根據《東森新聞》報導，意外載到駱姓少年的司機回憶，當時駱姓少年口氣平靜，從後視鏡沒看見什麼異常，只是對方上車後說話的口音怪怪的，不知道是不是在刻意掩飾，但這只是他個人的想法。

警方訊後已將駱姓少年依殺人罪嫌移送法辦，17日移送台中地院少年法庭，法官訊問後裁定收容，送往台中少年觀護所。

然而，駱姓少年31刀砍死顏女，由於他仍未成年，刑責部分是否會因為年齡而減輕，引發社會大眾討論。對此，律師林智群分析，依現行法律，未滿18歲者即使犯下殺人罪，仍不能判處死刑或無期徒刑，最高恐僅能判15年至20年，若法官裁量減刑，甚至可能落在7年半至10年，未來符合假釋條件，最快關3年多就可能出獄。

法醫高大成則認為，駱姓少年是為財殺人，而且他約顏女出來見面時，還帶刀、拔車牌，明顯有預謀，若獲輕判放出來，「肯定還會再犯」，因此主張判處死刑。