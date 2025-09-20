川普宣布針對「販毒船隻」進行致命打擊　美軍證實船上3人死亡

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普於當地時間19日宣布，美軍在國際水域針對一艘涉嫌販毒的船隻進行致命軍事打擊，據稱船隻與指定恐怖組織有關，船上3名被認為是「毒品恐怖分子」的男性慘遭擊斃。川普強調，此行動未造成美軍人員傷亡，稱此舉是針對跨國毒品走私及對美國人構成威脅的行動。

根據美媒《CNN》，川普在社群媒體Truth Social發文指出，此次打擊目標位於美國南方司令部（USSOUTHCOM）責任區域，包括中美洲、南美洲及加勒比海，他表示情報確認該艘船隻正在沿已知毒品走私通道運輸非法毒品，意圖危害美國人安全。川普同時附上打擊行動影片，呼籲停止販售芬太尼、毒品及非法藥物。

本次行動是川普政府本月對涉嫌販毒船隻的第3次致命打擊。本週初，川普曾表示，美軍在靠近南美洲的國際水域對一艘船隻進行打擊，殺死3人，該船疑似運輸來自委內瑞拉的非法毒品。具體的打擊地點與攻擊方式目前尚未公布，但影片中可見小船在公海上被擊中，濃黑煙霧升起，與19日影片內容相似。

▼美軍針對涉嫌販毒的指定恐怖組織進行打擊。

ON VIDEO: U.S. Military Forces conducted a strike against a designated terrorist organization engaged in narcotrafficking. Intelligence confirmed the vessel was trafficking illicit narcotics and was en route to poison Americans. The strike killed three male narcoterrorists. pic.twitter.com/wjxRRMrxwB — The White House (@WhiteHouse) September 20, 2025

當被問及是否有證據顯示船隻載有毒品時，川普表示，「我們有證據。只要看散落在海上的大包古柯鹼（Cocaine，可卡因）與芬太尼就能證明。」本月早些時候，美軍在加勒比海的另一場行動擊斃 11 人，據稱與委內瑞拉阿拉瓜列車幫（Tren de Aragua）有關，川普政府對此提供的細節有限。

對此，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在首次打擊後表示，美軍擁有「絕對且完全的權限」執行此行動。

然而，外界質疑此次行動的合法性。美國參議院軍事委員會資深委員里德（Jack Reed）指出，「沒有任何證據顯示此次打擊是自衛行動」並強調依照國內與國際法，美軍不得對平民船隻使用致命武力，除非行動屬於自衛。

報導指出，美國國防部官員未提供決定性證據證明首次打擊目標是阿拉瓜列車幫成員，且簡報人員無法確定其航向，船隻曾一度掉頭，也引發是否構成即時威脅的疑問。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與赫格塞斯均暗示未來可能有更多行動。盧比歐表示，美國將對充斥街頭、殺害美國人的毒品集團發起行動。