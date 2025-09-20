赴美工作難！川普改革「高科技工作簽」　申請費加徵330萬新台幣

▲美國總統川普19日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普宣布針對H-1B工作簽證加徵10萬美元申請費，並簽署行政命令規定申請人須繳納費用才能入境。此舉針對長期吸引國際高技能人才的計畫，支持者認為能保護本國勞工，但批評者則警告恐重創科技產業競爭力與新創發展，甚至削弱美國對國際人才與留學生的吸引力。

根據《CBS News》與《BBC》，川普政府在當地時間19日晚間簽署行政命令，新增的10萬美元（約新台幣330萬元）申請費將由僱主或申請人支付。現行H-1B簽證費用原本僅需約1700至4500美元，如今大幅提升至近百倍水準。白宮官員表示，這能確保美國企業僱用的是真正難以取代的高技能人才，同時避免外籍員工取代美國人力。

川普本人也強調，企業願意為此支付高額費用，因為能換來更優質的員工。

H-1B簽證主要供科技業使用，亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Google、蘋果（Apple）與塔塔顧問（Tata Consultancy）等公司長年是最大受益者。美國勞工部資料顯示，亞馬遜連續兩年獲得最多H-1B名額，光是2025財年就超過1萬份。不過，《BBC》指出，最新財年申請數已降至約35.9萬件，為近4年最低。

批評者長期質疑H-1B計畫壓低美國本地薪資，甚至用於初階職位。但支持者，包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），則認為簽證對於吸引全球頂尖人才不可或缺。移民律師華生（Tahmina Watson）直言，新政策幾乎會導致所有客戶被排除在外，尤其中小企業無力負擔10萬美元費用，導致難以補上人才缺口。

多名專家也警告，此舉可能適得其反。美國國家移民政策基金會執行董事安德森（Stuart Anderson）指出，企業可能轉向海外設研發中心，國際學生也會減少赴美就讀，因為工作機會受限。律師洛佩茲（Jorge Lopez）則表示，新政策將導致美國科技與產業競爭力「踩煞車」。

除了簽證費用，川普還下令勞工部更新薪資標準，要求雇主支付不低於同等職位美國員工的水準。此外，他另宣布推出「金卡」（gold card）方案，允許特定移民以高額費用（自100萬英鎊起）快速獲得簽證。

據悉，H-1B簽證每年名額為6.5萬份，另有2萬份提供給碩士以上學歷申請者。該計畫在美國已屬最嚴格的簽證制度，核准率僅約兩成。川普早在2017年就曾簽署命令加強審查，2018財年拒絕率更飆升至24%，引發科技公司強烈反彈。外界擔憂，新規定將再次掀起爭議，並在印度等H-1B最大來源國引發不安。