「上車舞」為何大爆紅？　網點出2關鍵：看了很上癮

網搜小組／曾筠淇報導

近期不論是中國抖音女團「SK月亮湖217」，還是上車舞，都在台灣爆紅。就有網友好奇，為何「上車舞」會讓許多人看過一次，就想一看再看，甚至在腦中不斷自動循環播放，為什麼這麼簡單的動作反而會讓人上癮？貼文曝光後，引起討論。

這名女網友就在 Dcard 以「為什麼上車舞會讓人上癮」為標題發文，提到抖音女團的上車舞最近很紅，動作雖然超簡單，但卻充滿記憶點，她還看到網友說，站在C位的成員楓葉帶有神奇的魔性，不然一般來說，應該看個1秒就會想滑掉才對。

原PO認為，上車舞重複的動作，會帶來一種催眠感，而強烈的音樂節拍，就會讓腦子不斷循環播放這首歌的旋律。而她也疑惑，為什麼越是簡單的舞蹈，越容易讓人上癮？

▲楓葉站在C位。（圖／翻攝自抖音）

貼文曝光後，有網友表示，關鍵在於楓葉的聲音和表情，「楓葉的聲音太加分了，而且她表情很到位，各種挑眉、微笑、眨眼」、「我也是從來不看直播的人，但是覺得楓葉的上車舞真的很有魔性，看了很上癮，除了舞台魅力，她聲音也很有魔性」、「喇叭聲吸引注意力、楓葉的聲音特別、口白貼合時事、舞蹈有創意，但重點是表情豐富塞滿」。

也有網友認為，「情緒價值超高，一般人再怎麼成功，也沒人會那麼激情的哇賽誇誇」、「這不就像韓國有一陣子的流行趨勢很像？不論曲子、動作都讓人容易記」。但也有網友回應，「跟你沒有共感的人路過留個言，方便你知道世界上還有不一樣的人」、「完全無感，看了只有反感而已」、「沒有，我只覺得很鳥」。