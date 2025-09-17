【廣編】兔 YOU！Zespri奇異果中秋禮盒　舉勺挖金月健康心意多易點

▲中秋送禮新風潮！Zespri 奇異果以高營養、清爽解膩成為健康首選，兼具設計感與心意，滿足送禮者與收禮者的雙重期待。

圖、文／Zespri紐西蘭提供

中秋節是闔家團圓的溫馨時刻，也是傳遞祝福與心意的重要節日。隨著健康意識抬頭，近年來送禮市場已悄然轉型，相較傳統大份量、甜膩的糕點禮盒，民眾也更嚮往清爽、低負擔、兼顧健康與設計感的選擇。Zespri 奇異果以高營養密度、清爽解膩等特質，滿足送禮者的心意與收禮者的健康需求，並呼應健康送禮潮流 ，不僅讓收禮人能安心享用，更能真切感受團圓心意。

禮盒心意不只是一時的祝福，更能融入日常，成為家人持續的健康守護。Zespri 奇異果蘊含超過 20+ 種天然營養素，從提升免疫力到維持腸胃舒適，都是日常飲食中最實際的貼心陪伴。

今年中秋 Zespri 特別攜手全聯推出期間限定，讓送禮心意輕鬆送達更顯小巧思。「Zespri x 全聯中秋金兔限量禮盒」9/22 起正式販售，以節慶專屬限量包裝傳遞健康與祝福，禮盒售完為止；為了滿足中秋送禮需求，同步量販超市及傳統通路推出 「KIWI 兄弟限量禮袋」，款式依各店庫存為準，送完為止，讓佳節送禮增添驚喜小心意！

除此之外，即日起至 9/25，全聯小時達亦祭出超值優惠 — Zespri 綠奇異果（箱）、 Zespri 陽光金圓頭（箱）領券現折好康外，還享免運直送到府，送禮超方便！

今年，就用一盒 Zespri 中秋禮盒，把「團圓、健康、祝福」一次送到摯愛手中，讓節慶心意延續快充每日所需的營養，傳遞最圓滿的中秋祝福。