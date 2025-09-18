Joeman開箱iPhone 17 Pro　直呼「最不像蘋果的蘋果」

▲Joeman開箱實測iPhone 17 Pro 。（圖／YouTube@joeman，下同）

記者吳立言／綜合報導

YouTuber Joeman 今（18日）發布 iPhone 17 Pro 與 Pro Max 開箱實測，影片內容直言這是「最不像蘋果的蘋果」。他指出，今年 Pro 系列在外觀、用料與散熱上都有史以來最大幅度的改動，性能與續航突破明顯，但外觀設計卻引發爭議。

外觀設計與配色

iPhone 17 Pro 背面改為巨大的長方形鏡頭模組，並採「超磁金盾玻璃」與鋁合金拼接。Joeman 坦言此舉讓機身失去一體感，與過往蘋果美學不同。顏色方面，首發銀色、深藍與「宇宙橙」，其中亮橘色調的宇宙橙被網友戲稱為「泰奶橘」或「火影橘」，討論度最高。

材質與散熱

今年蘋果捨棄鈦合金，改回一體成型鋁合金並首度加入 VC 均熱板，官方也罕見大幅著墨散熱。Joeman 實測發現，長時間遊戲與 4K 錄影，機身溫度多數壓在 40 度左右，顯著改善以往「燙手」問題。不過，重量提升至 Pro 版 203 克、Pro Max 230 克，握持感稍嫌不便。

螢幕與效能

螢幕亮度實測突破 3000 尼特，並搭載抗反射塗層與全新 Ceramic Shield 2，耐用度與觀感提升。處理器升級至 A9 Pro，配合散熱設計讓遊戲幀率更穩定。實測《崩壞：星穹鐵道》平均幀數達 59fps，效能表現追近安卓旗艦。

充電與續航

快充速度由以往 30 分鐘 50% 提升至 20 分鐘即可達到半電，最高支援 40W；續航測試也比上一代延長約一小時，Pro Max 在遊戲與影片播放上都大幅領先對手。

相機表現

望遠鏡頭升級至 4800 萬像素，夜拍雜訊改善明顯，並支援 40 倍數位變焦。雖然極端長焦仍不及三星、Pixel，但在中距拍攝和演唱會錄影情境中表現實用。專業錄影功能也進一步下放，支援 ProRes RAW、Log 2、時間碼與 OpenGate 模式。

Joeman 評價，iPhone 17 Pro 在散熱、快充與續航方面進步巨大，對 iPhone 13、14 用戶相當值得升級；但外觀拼接與重量增加，讓它成為「最不像蘋果的蘋果」。他建議重度遊戲與影音使用者可直上 Pro Max，而注重外觀美感者則可考慮 iPhone Air 或標準版 iPhone 17。