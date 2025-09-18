　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

舊機到底該不該換？Joeman揭密Phone 17系列選購指南　

▲▼ 。（圖／YouTube@joeman）

▲Joeman推出關於 iPhone 17 系列的選購指南 。（圖／YouTube@joeman）

記者吳立言／綜合報導

YouTuber Joeman推出關於 iPhone 17 系列的選購指南，影片中結合實測數據與團隊使用心得，逐一分析 iPhone 17、iPhone 17 Pro/Pro Max 與 iPhone Air 的定位，並針對舊機用戶是否適合升級給出建議。他同時強調，對於近期考慮入手新機的果粉，「直接選 iPhone 17 系列才是最划算」。

iPhone 17 系列升級重點

散熱改善：17 Pro 系列首次導入 VC 均熱板，長時間遊戲或錄影時，機身溫度大幅下降。

續航進步：17 Pro Max 可達兩天一充，電池壽命更長。

螢幕升級：標準版 17 配備 ProMotion 螢幕，與 Pro 系列同等級。

容量調整：取消 128GB，直接 256GB 起跳，屬於「加量不加價」。

適合不同族群的選擇

iPhone 17：適合一般用戶與 Android 轉投者，功能齊全。

iPhone 17 Pro / Pro Max：散熱與續航提升，適合中度遊戲玩家、自媒體創作者，尤其是全新 1,800 萬畫素前鏡頭。

iPhone Air：外型輕薄、手感出眾，被 Joeman 評為「2025 最美 iPhone」，但因少了超廣角與望遠鏡頭，定位略顯尷尬。

▲▼ 。（圖／YouTube@joeman）

舊機用戶換機建議

XR 用戶：升級 17 或 Air，體驗差異明顯。

14 Pro / 13 Pro 用戶：不常用望遠可選 17，否則建議升級 17 Pro。

15 系列用戶：若收入許可，15 Pro 升級至 17 Pro 仍有感；否則建議等待折疊機。

16 Pro 用戶：多數情況不建議升級，除非是自媒體創作者或重度手遊玩家。

Joeman 推測，折疊式 iPhone 最快半年至一年內登場，價格恐達 6 至 8 萬元。他認為，iPhone 17 的設計已經展現蘋果在輕薄與續航上的實力，為折疊機鋪路。至於 AI 功能，他則直言蘋果「雖遲但到」，預期明年將有顯著進展。

iPhone 17 系列確實在散熱、續航與螢幕等方面帶來明顯提升，但是否升級仍取決於使用需求與預算安排。他建議舊機用戶可依照自身的使用情境來評估，而不是單純追求最新款，這樣才能找到最合適的選擇。

09/17 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

iPhone17iPhone17 Proiphone17airiphoneAPPLE蘋果Joeman

