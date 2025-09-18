實測iPhone 17 Pro「演唱會拍照」有感升級　Tim哥：帶8顆鏡頭出門

網搜小組／曾筠淇報導

知名3C科技YouTuber Tim哥17日發布 iPhone 17 Pro 與 Pro Max 開箱實測影片，由於許多人最想看的就是新機的「拍照功能」，因此他也特別針對這塊詳細介紹，並讚「今年在Pro相機，這幾代裡面，它是升級最有感的一代！」另外，如果去看演唱會，拍起來的效果也很不錯，「它的這個顏色，表現也非常自然，那照片的清晰度，是有感升級的」。

Tim哥在YouTube頻道「3cTim哥生活日常」上發布標題為「開箱iPhone17 Pro/17 ProMax完整實測心得！效能、拍照、充放電、長焦BABYMONSTER演唱會實拍？ Ft.iPhone17 Pro Max Unboxing」的影片，他首先分享新機外觀，「可以看到它是一體成型的機身，我覺得很好看。因為這次是用熱鍛造的鋁金屬，直接做成這個外殼，不是被把邊框兩塊拼在一起的，耐用度會更好」。

▲Tim哥開箱新機。（圖／Tim哥授權引用，下同）

再來是重量，Tim哥表示，「重量是比前一代稍重一點點，但是我這樣拿起來，它的體感是沒有差非常多的，不管是17 Pro或17 Pro Max，在這個圓弧邊角這邊的手握感，非常的好」。至於顏色，他讚「蘋果的設計師是真的太會調色了」，很有質感，且是很有科技的風格，另外，蘋果Logo有稍稍往下了。

Tim哥接著分享拍照功能，他認為「今年在Pro相機，這幾代裡面，它是升級最有感的一代」。他說，「三鏡頭全部都是4800萬畫素，這一代是連長焦鏡頭把它升級，而且焦段也改變了，變成了四倍光學變焦的長焦鏡頭」，除此之外，手機還提供「八倍無損變焦的一個拍攝」，拍起來效果很不錯。

有些人在使用iPhone 16 Pro時，可能會想說，鏡頭的焦段配置從一倍、兩倍直接就跳到五倍，好像跳有點快。Tim哥就說，「今年蘋果是有聽到大家的心聲，也就是把五倍變成四倍的，四重菱鏡的一個設計，那這樣子，它其實在變焦的時候，就不會一次變得太多，它就把畫素提升，額外再提供一個八倍的無損的一個變焦，所以Pro的長焦鏡頭本身，它是四倍的光學長焦鏡頭，等效焦距是100 mm，畫素夠高，所以蘋果取得正中央的部分，得到相當於等焦距的200mm，也就是八倍變焦的一個視角」。

Tim哥進一步解釋，「這個原理，其實就跟主鏡頭一倍，然後變成兩倍的意思一樣，它裁切取得中間的部分，達到類似兩倍望遠變焦這個效果，所以現在的iPhone 17 Pro，也等於有一個微距功能的一個微距鏡，而且還有一個超廣角鏡頭」。

Tim哥還提到，針對一倍的主鏡頭，只要點一下，「就可以切換到三個不同變焦焦段，24、28跟35mm，搭配了兩倍的主鏡頭的一個無損變焦，再來還有一個四倍的長焦鏡頭，搭配八倍的長焦鏡頭無損變焦，所以一共有八個不同的焦段，隨身帶了八顆的專業鏡頭出門」。Tim哥實測後也分享，「長焦鏡頭升級了，我覺得是非常有感」。

既然長焦鏡頭升級了，當然就要拍演唱會。Tim哥實際測試後表示，「在演唱會這樣子，低光源的環境下，它的這個顏色，表現也非常自然，那照片的清晰度，是有感升級的」，且錄影功能對專業的工作者而言，也是有感升級，「因為現在支援ProRes RAW錄影跟Apple Log2，這些專業的錄影格式，現在還支援GinLock，還有時間碼功能」，雖然一般人未必用得到，但對專業的攝影團隊而言，「這個等於是iPhone又往專業的攝影設備，又更進一步」。

Tim哥還說，「以Pro來講，今年的升級有滿足到我自己的需求，因為它前鏡頭升級到1800萬畫素。它自拍的時候，多一個朋友在進來的時候，也不用去調整相機，也不用點那個什麼放大、縮小鈕，自動把它變寬，就可以把大家拍在一起了」。另外，如果視訊的話，它還會自動置中，「人絕對不會跑到畫面以外」。

Tim哥也補充，新機還有前後鏡頭，「我可以同時用一邊的主鏡頭錄影，錄影的同時，還可以切換不同的焦段，前鏡頭可以一起錄影，這樣你在跟親朋好友在分享的時候，你就會覺得更有臨場感，尤其是你在拍演唱會的時候，也有臨場感」。

本文經Tim哥授權引用